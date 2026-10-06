Das Pustertal kennen Sie. Die Wege, die Hütten, den Blick von Reischach hinunter auf Bruneck. Und doch fühlt sich derselbe Ort anders an, wenn man bleibt: am gedeckten Tisch, in der Wärme der Sauna, an einem Abend, an dem niemand mehr nach Hause fahren muss.<BR \/><BR \/>An der Talstation der Kronplatz-Seilbahn in Reischach steht das Falkensteiner Hotel Kronplatz, Mitglied von The Leading Hotels of the World. Matteo Thun hat das Haus entworfen: helles Holz, viel Glas, klare Linien. Aus dem Pustertal ist die Anreise eine kurze Fahrt – und die Auszeit beginnt mit dem ersten Caffè an der Bar.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368282_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Taste Stories im Oktober<\/b><BR \/><BR \/>Im Oktober wird jeden Tag etwas anderes aufgetischt: Masterclasses zu Pizza, Cocktails und Mocktails, Verkostungen lokaler Weine und Destillate aus der Region, samstags das Wine Dinner. Am 7. und 21. Oktober lädt der Specksommelier zum Speck Tasting, am 14. und 28. Oktober folgt die Strudel Family Masterclass.<BR \/><BR \/>Zwei Abende tragen eine besonders vertraute Handschrift: An den Freitagen, 9. und 30. Oktober, kommt Theodor Falser zum Törggelen. Mit einem Sternekoch am Herd schmeckt das Törggelen ein wenig anders.<BR \/><BR \/>Hinter den Taste Stories stehen Küchenchef Federico Carsili und F&B Manager Marco Andronico. Danach wartet die Bar On the Rocks mit 7 Signature Drinks für 7 Dolomitengipfel. Wer hier bestellt, hat keinen Heimweg mehr vor sich – nur noch den Weg aufs Zimmer.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368285_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Spa Stories im November<\/b><BR \/><BR \/>Im November gehört der Tag im Acquapura Summit SPA der Wärme und der Ruhe. Erst die finnische Sauna mit Blick nach draußen, dann das Kaltwasserbecken, danach ein paar Bahnen im Rooftop-Pool mit Blick auf den Kronplatz. Draußen kalte Luft, drinnen warmes Wasser – und der Berg, den man kennt, einmal nur als Aussicht.<BR \/><BR \/>Dazu kommen ein Wochenprogramm vom Aufguss bis zum Morgenrun und einige feste Termine: ein Pilates-Wochenende mit Studio Herzfeld vom 6. bis 8. November, das Technogym Weekend vom 13. bis 15. November und Candlelight Yoga am Abend des 27. November.<BR \/><BR \/>Und wer danach noch nicht genug hat, muss dafür nicht einmal das Zimmer verlassen: In den Junior Suites und Loft Suites gibt es eine eigene Infrarotkabine, in den Summit Suites eine finnische Außensauna auf dem Balkon.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368288_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Länger bleiben, früher ankommen<\/b><BR \/><BR \/>Im Herbst gibt es 3 gute Gründe, aus einem Ausflug ein Wochenende zu machen – oder gleich ein paar Tage mehr.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz\/angebote\/4-3-special?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2609_KPDE_Autumn26_SUT&utm_content=advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">4 Nächte buchen, 3 bezahlen<\/a>: Das Angebot gilt vom 1. November bis 4. Dezember 2026.<BR \/><BR \/><b>Golden Summit Weeks:<\/b> Vom 1. Oktober bis 8. November fahren Hotelgäste kostenlos mit der Seilbahn von Reischach auf den Kronplatz und wieder zurück. Der Kronplatz Guest Pass ist zugleich das Liftticket.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz\/angebote\/november-escape?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2609_KPDE_Autumn26_SUT&utm_content=advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">November Escape<\/a>: Den ganzen November über beginnt der Urlaub mit Early Check-in schon am Morgen und endet dank Late Check-out erst am Nachmittag.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368291_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ski Opening mit Armin Assinger<\/b><BR \/><BR \/>Die Bahnen fahren wieder, am Kronplatz liegt Schnee, und die Saison beginnt in guter Gesellschaft. Vom 27. bis 28. November 2026 ist Armin Assinger im Haus: ehemaliger österreichischer Skirennläufer mit 4 Weltcupsiegen und ORF-Kommentator seit 1995.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Freitag, 27. November:<\/b> Meet and Greet mit Aperitif in der Bar On the Rocks, Abendessen im Restaurant Seven Summits, dann Transfer zum Heimspiel des HC Falkensteiner Pustertal gegen den EC VSV Villach – den ersten Puck wirft Armin Assinger ein<BR \/>•<\/TD><TD><b>Samstag, 28. November:<\/b> Skitag mit Armin Assinger. Begleitung auf Deutsch, ab 14 Jahren, offen für alle Könnerstufen<BR \/><BR \/>Für Hausgäste ist das Programm inklusive. Skitag und Eishockeyspiel reservieren Sie bis zum Vortag per E-Mail an <a href="mailto:kronplatz@falkensteiner.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kronplatz@falkensteiner.com<\/a> oder an der Rezeption. Die Plätze sind begrenzt. Nach einem Herbst am Tisch und im Spa beginnt so der Winter: mit einem Abend im Eisstadion und dem ersten Schwung auf der Piste.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368294_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Kontakt & Information<\/b><BR \/>Falkensteiner Hotel Kronplatz − Seilbahnstraße 1c I-39031 Reischach\/Bruneck (BZ) <BR \/>Zimmerreservierung: <a href="mailto:kronplatz@reservations.falkensteiner.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kronplatz@reservations.falkensteiner.com <\/a> +43 50 991180 55<BR \/> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2609_KPDE_Autumn26_SUT&utm_content=advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">falkensteiner.com\/kronplatz<\/a>