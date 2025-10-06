Beim entspannten Bummeln durch das Möbelhaus können hochwertige Markenmöbel mit Preisvorteilen von bis zu 30 % entdeckt werden. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden 10 % Rabatt auf Markenmöbel – nur gültig vom 2. bis 12. Oktober.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag, 12. Oktober, von 10.00 bis 18.00 Uhr. An beiden Tagen locken neben dem Einkaufserlebnis Showcookings mit BORA und Thermomix® TM7, Live-Vorführungen von Kela, frisch geröstete Kastanien, Kaffee der Rösterei Eligo, hausgemachte Köstlichkeiten von Peter&Paul, sowie Streetfood von Manni`s Foodtruck. Für die kleinen Gäste organisiert die Spielwelt ein kreatives Kinderprogramm mit Spielen und Kasperletheater.<BR \/><BR \/>So wird das Herbstfest bei Möbel Planer zum Erlebnis für die ganze Familie – mit exklusiven Angeboten, regionalem Genuss und spannenden Aktionen.<BR \/><BR \/> Mehr Infos unter <a href="https:\/\/www.planer.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.planer.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206123_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206126_image" \/><\/div>