Herbstlich Genießen in den Dolomiten

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, wird die Acquapura Mountain SPA zu einem richtigen Wohlfühl-Ort. Wunderbare Betten in den Ruheräumen sorgen für ein angenehmes und warmes Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Gemütlich eingekuschelt, können Sie die atemberaubende Aussicht auf die umliegende Bergwelt genießen und sich auf den nächsten Saunaufguss in der finnischen Panorama-Sauna freuen. Im herrlich warmen Rooftop-Pool können Sie der Sonne beim Untergehen zusehen, während der Himmel in sein schönstes Abendrot taucht. Und wer sich und seinem Körper etwas Gutes tun will, dem bietet das Haus eine Reihe wohltuender Spa-Treatments, welche die Sorgen des Alltages vergessen lassen.Für diejenigen, die eine tiefere Verbindung zur Natur suchen, sind Wanderungen in den umliegenden Wäldern und das Einatmen der frischen Bergluft eine Wohltat für die Seele. In den duftenden Wäldern, zwischen felsigem Gebirge und an unvergesslichen Aussichtspunkten werden Sie ein Gefühl der inneren Ruhe entdecken, das in unserer schnelllebigen Welt nur schwer zu finden ist. Das hauseigene Experience Concierge Team kümmert sich gerne um Ihre individuellen Wünsche und zeigt Ihnen die geheimen Schätze der Region.Die goldene Jahreszeit steht nicht nur für atemberaubende Landschaften und Momente der Tiefenentspannung. Es ist auch eine Zeit, in der Sie sich den köstlichen Aromen der Saison hingeben können. Satte Farben am Teller treffen auf Geschmackserlebnisse der besonderen Art, begleitet von dem Besten, was die Welt der Winzer:innen zu bieten hat. Kulinarik im Falkensteiner Hotel Kronplatz ist ein Fest der einfachen Freuden des Lebens. Genießen Sie die Aromen des Herbstes und erleben Sie eine kulinarische Reise, die Ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird.Am 21. Oktober und am 04. November erweitert das 7Summits Restaurant das gastronomische Angebot , um die tief verwurzelte Tradition des Törggelens gebührend zu feiern.Das gemütliche Beisammensein wird von erlesenen Gerichten und auserlesenem regionalen Wein begleitet. Erleben Sie die unverfälschte Authentizität Südtirols durch traditionelle „Tirtlan“, herzhafte Hauswürste mit Kraut, eine deftige „Schlachtplatte“, eine nahrhafte Gerstensuppe, die delikaten Schlutzkrapfen und natürlich die unverwechselbaren „Keschtn“ (Kastanien).Und als Höhepunkt Ihrer herbstlichen Genussauszeit im Falkensteiner Hotel Kronplatz präsentiert das 7Summits Restaurant am 11. November ein exklusives kulinarisches Erlebnis – ein 4 Hands Dinner mit dem renommierten Sternekoch Theodor Falser Tauchen Sie ein in eine Welt der Geschmacksexplosionen und kulinarischen Kreativität, während Chefkoch Falser gemeinsam mit unserem Chefkoch Federico Carsili ein unvergessliches Menü zaubert. Jedes Gericht wird sorgfältig ausgewählt und kunstvoll präsentiert, um Ihre Sinne zu begeistern.Begleitet von erlesenen Weinen und einem eleganten Ambiente verspricht dieses Event ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis zu werden.Der Herbst verzaubert mit goldenen Momenten, und das Hotel lädt Sie herzlich dazu ein, diese Zeit in vollen Zügen zu genießen. Erleben Sie wahre Wohlfühlmomente beim Qi-Gong Retreat mit Sonnenaufgangswanderung und kulinarischen Hochgenüssen oder kommen Sie bei der Aufgusswoche mit 'The Best of Falkensteiner' so richtig ins Schwitzen. Der Herbst ist die Bühne für besondere Spa-Momente, die Ihre Auszeit im Falkensteiner Hotel Kronplatz zu etwas Einzigartigem machen.