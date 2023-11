Herbstmesse und Biolife 2023 – Einfach Gut Leben

Foto: © Marco Parisi

Foto: © Marco Parisi

4 Tage, 20 Wohlfühl-Momente für Körper und Geist, 2.000 m2 lokales (Kunst)Handwerk, köstliches Essen und zahlreiche Highlights, Workshops und Kurse – das ist die Herbstmesse 2023. Zum 75. Jubiläum werden spezielle Highlights gesetzt: Unter dem Namen „inszeniert. Ein Bereich der Messe ist wie ein zentraler Platz im Retro-Stil mit Stühlen, Tischen und einer Bühne eingerichtet und wird passend zur Retrospektive bespielt. Auf dieser sogenannten „Piazzetta“ findet die Eröffnung sowie am Samstag und am Sonntag das Frühschoppen statt. Außerdem wird hier für das kulinarische Wohl gesorgt und täglich stehen besondere Aufführungen von verschiedenenauf dem Programm. Im Rahmen des Jubiläums präsentieren sich auch einige der. Zudem feiert der „Hockey Club Bozen“ sein 90-jähriges Bestehen. Für Darts-Fans gibt es einen eigenen Spiele-Bereich der „Fidart“.Im Rahmen der bedeutendsten italienischen Publikumsmesse für den bewussten Lebensstilwerden 3.000 Qualitätslebensmittel direkt vom Produzenten angeboten. Erstmalig gibt es einen Stand mit Spezialitäten aus den Regionen Marken und Kalabrien (Cosenza). Für das kulinarische Wohl sorgen ganz unter dem Motto „“ Bio-Streetfood Trucks. Im Bereich „“ werden in Zusammenarbeit mit „“ biologische Weine und Olivenöle zum Verkosten serviert. Ein besonderes Highlight bilden die „“, die von der Landesberufsschule für Hotelwesen „Cesare Ritz“ präsentiert werden. Dabei werden zwei Themenschwerpunkte gesetzt: Am Samstag dreht sich auf der „Cooking Show Stage“ alles rund um das Thema „“, am Sonntag wird detailliert aufeingegangen. Die „Cooking Show Stage“ dient dazu, den BesucherInnen Anreize und Inputs für zu Hause mitzugeben und wertvolle Informationen zu verschiedenen Lebensmitteln zu teilen.Ein weiteres Highlight der Biolife 2023 ist der Themenblock zur Mode und Kosmetik. In diesem Zusammenhang steht vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus: Lokale ProduzentInnen präsentieren ihre nachhaltige Kleidung. Die Initiative „“ stellt nachhaltige Stoffe aus und informiert über neue Konzepte in der Modebranche. Gekrönt wird das Ganze von einer Modenschau auf der, auf welcher außerdem weitere spannende Programmpunkte stattfinden, die sich alle um nachhaltige Mode, Trends und Fashion drehen.Eine besondere Neuheit gibt es in Sachen Kosmetik: Erstmals werden die neuen nachhaltigen Produkte der bekannten Bio-Fachmesse „“ der Öffentlichkeit vorgestellt.Im Rahmen der Biolife findet auch heuer wieder diean allen vier Messetagen statt. Gemäß dem Auftrag „“ präsentieren 44 der wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen des Landes ihre Tätigkeit und erteilen Informationen dazu. www.fieramesse.it/herbstmesse und www.biolife.it/de