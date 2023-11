Herbstwellness im Meraner Land

Tauchen Sie ein in eine Welt des Wohlbefindens und erleben Sie einen unvergesslichen Herbsturlaub in den Dolce Vita Hotels im bunt gefärbten Meraner Land. Hier erwartet Sie eine perfekte Kombination aus warmen Herbsttemperaturen, atemberaubender Natur und einem umfangreichen Wellnessangebot, das Körper und Seele verwöhnt.1 Hotel buchen und 5 Hotels genießen. Dank des Dolce Vita Hotelhopping können Sie in nur einem Urlaub gleich 5 Hotels erkunden. Schwimmen Sie Ihre Bahnen oder lassen Sie sich im Wasser der 38 beheizten In- und Outdoor-Pools treiben. Nach der wohlverdienten Erfrischung kommen Sie in einem der 28 Ruheräume zur Ruhe oder genießen einen wohltuenden Aufguss in einer der 32 Saunas. Für beste Aussichten sorgen die 5 neuen Sky-Spas.Jedes Dolce Vita Hotels ist ein Spezialist mit besonderem Schwerpunkt, egal ob ein romantischer Urlaub zu zweit im Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort für Erwachsene ab 16 Jahre, ein Urlaub mit der ganzen Familie im Feldhof Dolce Vita Resort oder eine Wellnessauszeit mit sportlichen Highlights im Lindenhof Pure Luxury & Spa Dolce Vita Resort in Naturns. Sportbegeistere und Bike-Fans kommen im Dolce Vita Hotel Jagdhof in latsch auf Ihre Kosten und wer auf der Suche nach Entspannung im Grünen ist, findet im Alpiana Green Luxury Dolce Vita Hotel bei Lana sein Urlaubszuhause auf Zeit.Weitere Informationen finden Sie unter www.dolcevitahotels.com