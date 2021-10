Herbstzeit ist Kastanienzeit im Eisacktal!

Hotel Restaurant Pacher, Neustift | 0472 836 570

Restaurant Der Traubenwirt, Brixen | 0472 836 552

Restaurant Finsterwirt, Brixen | 0472 835 343

Südtiroler Gasthaus Sunnegg, Brixen | 0472 834 760

Südtiroler Gasthaus Fink, Brixen | 0472 834 883

Alpenrose’s Dining & Living, Pinzagen-Brixen | 0472 694 947

Restaurant Keschte/Oberwirt, Feldthurns | 0472 855 212

Hotel Restaurant Taubers Unterwirt, Feldthurns | 0472 855 225

Vinum Hotel Feldthurnerhof Panorama-Wellness, Feldthurns, 0472 855 333

Gasthof Walther von der Vogelweide, Klausen | 0472 847 369

Gasthof Ansitz Fonteklaus, Lajen-Klausen | 0471 655 654

Gourmet Restaurant Ansitz Zum Steinbock, Villanders | 0472 843 111

Bereits zum 20. Mal finden diestatt - in diesem Jahr vom2021. Dreizehn teilnehmende Gastbetriebe von Neustift bis Barbian servieren heuer wieder kulinarische Köstlichkeiten rund um die edle Frucht.Im Herbst erobert die Kastanie nicht nur die Speisekarte der Gastbetriebe, sondern auch die Herzen der Südtirolerinnen, Südtiroler und von Südtirols Gästen. „Mit den Eisacktaler Kastanienwochen wird speziell auf die Kastanie als landwirtschaftliches Produkt hingewiesen und die vielseitigen gastronomischen Verwendungsmöglichkeiten der Frucht werden noch mehr in den Fokus gerückt“, lobt Helmut Tauber, Obmann des Bezirks Eisacktal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) und Obmann des Organisationskomitees der Eisacktaler Kastanienwochen die Initiative. Die Eisacktaler Kastanienwochen werden jedes Jahr vom HGV-Bezirk Eisacktal organisiert.Neben traditionellen Gerichten erwarten die Besucherinnen und Besucher eine Auswahl an kulinarischen Variationen und Kreationen - ob herzhaft oder süß, geröstet, als Beilage oder verarbeitet zu leckeren Kuchen, Desserts und Füllungen.Für die Eröffnungsfeier der Jubiläumsausgabe der Eisacktaler Kastanienwochen, welche vor Kurzem in Feldthurns am „Eisacktaler Keschtnweg“ stattfand, haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Zehn Kastanienbäume wurden an die zehn Gemeinden entlang des „Eisacktaler Keschtnwegs“ überreicht und ein Kastanienbaum wurde im Dorfzentrum von Feldthurns gepflanzt. „Damit wollen wir die Gemeinden anhalten, den Kastanienbestand auch weiterhin so vorbildlich zu pflegen“, erklärt Tauber die dahinterstehende Idee.Die Edelkastanie spielt nicht nur bei den Kastanienwochen, sondern auch beim genannten „Eisacktaler Keschtnweg“ die Hauptrolle: Der Weg führt von Vahrn über Brixen, Feldthurns, Klausen, Villanders und Barbian über den Ritten bis nach Bozen und eignet sich bestens für einen erholsamen Spaziergang oder eine Wanderung durch die herbstliche Landschaft.Eine weitere Besonderheit ist die Vergabe der Goldenen Kastanie. Zum 20-jährigen Jubiläum wurde diese als Zeichen der Wertschätzung an zwei Gastbetriebe und Gründungsmitglieder der Eisacktaler Kastanienwochen verliehen: dem Südtiroler Gasthaus „Sunnegg“ in Brixen und dem Vinum Hotel „Feldthurnerhof Panorama-Wellness“ in Feldthurns.Auch wenn Sie glauben, die Kastanie schon zu kennen, werden Sie die edle Frucht bei den Eisacktaler Kastanienwochen in den 13 teilnehmenden Gastronomiebetrieben auf verschiedenste Weise neu erfahren.