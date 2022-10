Herbstzeit ist Konzertzeit

Stefan Starzer und Edi Rolandelli konzertieren im Spiegelsaal am 12. November.

Das Groovin Tango Quintett lädt am 27.November zum Familienkonzert. - Foto: © Dino Mehadzic

Am 4. Dezember präsentiert das Ensemble Diderot „Die anderen Jahreszeiten“. - Foto: © Edouard Brane

Frische Volksmusik à la Herbert Pixner gibt es am 11. Dezember mit der Gruppe Sturm und Klang. - Foto: © Johanna Seitinger

Das Blasorchester Symphonic Winds ist am 17. Dezember wieder im Toblacher Gustav-Mahler-Saal zu Gast.

Am 30. Dezember klingt das Musikjahr im Toblacher Kulturzentrum traditionell mit dem Silvesterkonzert des Haydn Orchesters aus. - Foto: © Ulrike Rehmann

Den Anfang macht die Indie-Folk Gruppeam Sonntag,. Die Brüder Josef und Jan Prasil, genannt Amistat, haben ausgehend von den Straßen Australiens weite Wege miteinander zurückgelegt und touren seit vielen Jahren durch die Welt.Menschlich und musikalisch perfekt aufeinander eingestimmt, entwickeln die Live-Auftritte von Amistat einen großen Zauber: die tiefen Songtexte sind bewegend, ihre lockere und witzige Art auf der Bühne unvergesslich!Beeinflusst sind die beiden Singer/Songwriter durch Künstler wie Ben Howard, Kings of Convenience oder Kodaline. Ihre Musik erinnert aber vor allem an eine moderne Version des Kult-Folk-Duos Simon and Garfunkel.Am 23. Oktober kommen sie im Rahmen ihrer Herbst-Tour erstmals in Südtirol vorbei. Beim Konzert im Euregio Kulturzentrum Toblach spielen Amistat mit Multi-Instrumentalist. Den Abend wirdaus Südafrika mit „Fresh Folk“ eröffnen.Im November geht es weiter mit derbestehend aus dem Duo(Gitarre, Gesang) und(Gitarre), die amim Spiegelsaal des Kulturzentrums Halt macht. In ihrem ersten gemeinsamen Album „Puerto Libre“ (2021) reisen die beiden Künstler in viele Ecken der Musikwelt und lassen sich von der Poesie, Lyrik und von den Texten verschiedener Liedermacher*innen wie Gianmaria Testa, Fabrizio De André, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Teresa De Sio und Zucchero inspirieren.Die Lieder erzählen von „Menschen … auf der Suche nach ihrem Leben … voller Sehnsucht nach Heimat … voller Lebenswillen … mit ihren Erinnerungen … mit ihrer Zuversicht und mit ihrer vom Leben geforderten Kraft“.Edi Rolandelli ist freier Künstler und Musiker, seit Jahrzehnten bekannt in der Südtiroler Kulturszene als Mitglied der Folk-Gruppe „Titlá“. Stefan Starzer aus Traunstein am Chiemsee ist Sologitarrist mit eigenen Projekten und spielt in verschiedene Formationen in Bayern.Für das Konzert im Kulturzentrum Grandhotel in Toblach haben die beiden Musiker ein Programm zusammengestellt mit Liedern aus „Puerto Libre“ und neuen Liedern in fünf Sprachen.Amsteht dasauf dem Programm. An diesem Abend erkundet das aufstrebendeaus Innsbruck gemeinsam mit dem Publikum die großartige Welt der Tangos und der Walzerklänge. Hier treffen feurige Tangomelodien aus Buenos Aires auf die Eleganz des Wiener Walzers – hier wird Strauß gegroovt und Piazzolla verwalzert!Das Groovin' Tango Quintett hat bereits mit renommierten Konzertveranstaltern und Festivals zusammengearbeitet und begeistert das Publikum mit seinem unverwechselbaren Stil, welcher Elemente aus Klassik, lateinamerikanischer Musik und Jazz auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Im szenisch inszenierten Konzert „Tritsch-Tratsch-Tango“, welches in Zusammenarbeit mit der Musikvermittlerin Lilian Genn entwickelt wurde, geht es den Musiker*innen vor allem darum, die Liebe zur Musik an junge Generationen weiterzugeben.Am 4. Dezember lässt das Pariserim Gustav-Mahler-Saal die „Vier Jahreszeiten“ eines weniger bekannten Antonio erklingen. Antonio Vivaldi löste mit seinen „Concerti Quattro Stagioni“ eine wahre Jahreszeitenflut in Tönen aus und inspirierte Musiker überall zu Nachahmungen. Darunter befindet sich auch so manche originelle Komposition, die mehr als nur eine Kopie darstellt: Giovanni Antonio Guido, Geigenvirtuose aus Genua in französischen Diensten, brachte 1728 im Eigenverlag „Scherzi armonici sopra le quattro staggioni dell’anno“ heraus.Musikalisch unterscheiden sich seine „Vier Jahreszeiten“ deutlich von jenen Vivaldis: es gibt mehr Ereignisse, mehr Lebewesen bevölkern die Natur und die Musik, und vor allem geht es auch um die Vergänglichkeit und das unaufhaltsame Fortschreiten der Zeit.Nun kommen „Die anderen Jahreszeiten“ des anderen Antonio in Toblach an. Entfacht werden sie von dem Südtiroler Geigenvirtuosenund seinem in Frankreich gegründeten Ensemble Diderot, mit dem er schon viele verborgene Musikschätze fulminant wiederentdeckt hat.Die dritte Adventskerze entflammt das stürmisch-steirische. Mit Harmonika, Gitarre, Kontrabass und diversen Perkussionsinstrumenten bringen Niki, Max und Jonny die traditionelle Volksmusik in eine neue Klangepoche und klären humorvoll über die zeitgenössische Volksmusik auf. Sie fusionieren die Tradition mit Einflüssen aus dem Jazz, der Klassik oder gar mit Weltmusik. Bei dem abwechslungsreichen Programm werden die Einsatzmöglichkeiten der steirischen Harmonika bis auf das Letzte ausgereizt und das Zuhören wird zu einem Erlebnis.Amr ist das unter der künstlerischen Leitung von Alexander Veit stehende Blasorchestergemeinsam mit dem britischen Euphonisten David Childs in Toblach zu hören., Jahrgang 1981, gilt momentan als wohl bester Euphonium-Virtuose weltweit und als eine Legend in der Brass-Band-Welt. Mit seiner brillanten Technik und fantastischen Leichtigkeit wird er das Publikum begeistern!Zum Jahresausklang findet amauch wieder das traditionelledesmit Dirigentund Sopranstatt. Auf dem Programm stehen u.a. Johann Strauss (Sohn) und Jacques Offenbach.Weitere Informationen: www.kulturzentrum-toblach.eu | 0474 976151