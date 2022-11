Heute Abend Ski Opening in Obereggen und Party im Loox

Foto: © Obereggen LatemarAG

Die Wintersaison in Obereggen beginntmit dem Nachtskifahrenauf der beleuchteten. Am morgigen Samstag, den 26. November öffnen weitere Liftanlagen und Pisten in Obereggen, inklusive der Verbindung nach Pampeago. Neu in der Wintersaison 2022/2023 ist der Sessellift Campanil im Herzen des Ski Center Latemar. Errichtet wurde diese neue Anlage von der Liftgesellschaft in Pampeago, welche gemeinsam mit Obereggen und Predazzo das Skikarussell am Fuße des Dolomiten Welterbe Latemar bilden. Der langjährige 3er-Sessellift wurde durch eine moderne 6-er Sesselbahn ersetzt.Der neue Campanil transportiert Skifahrer und Snowboarder von der Talstation (Höhe: 1940 Meter) in nur 1 Minute und 40 Sekunden zur Bergstation (Höhe: 2052 Meter) und ist im Vergleich zur früheren Bahn doppelt so schnell. Die 112 Meter Höhenunterschied sind entscheidend, um die 2650 Personen, welche der neue Lift stündlich transportieren kann, zum Startpunkt der neuen blau eingestuften Skipiste mit einer Länge von 700 Meter zu befördern.Eine weitere Neuheit wird eine Variante der bereits bestehenden Skipiste Zanggen sein, die großteils längs der bestehenden Liftrasse des Sesselliftes Reiterjoch verläuft. Der alte 4-er Sessellift Reiterjoch wurde 2019 durch einen neuen modernen 8-er Sessellift ersetzt. Die neue Pistenvariante Zanggen II (Piste Nr. 9a) misst einen Höhenunterschied von 160 Metern eine Länge von 700 Metern, eine durchschnittliche Breite von 30 Metern, eine mittlere Neigung von 30 Prozent und einer maximalen Neigung von 44 Prozent. Dank ihrer Eigenschaften bietet die neue „Zanggen II“ Sportlern eine weitere gute Trainingsmöglichkeit und zusätzlichen Ski-Spaß für alle.Es gibt jede Menge Skispaß und ein außergewöhnliches Unterhaltungsprogramm im LOOX – The Alpine ClubNicht nur die Skipisten öffnen, sondern auch das LOOX in Obereggen öffnet wieder seine Tore mit DJ Rudy MC und DJ Schicky.Live Percussion Show von DJ Mac Maya und Max Castlunger im LOOX in Obereggen. Der DJ und Produzent Mac Maya aus Sarntal und der Südtiroler Percussionist Max Castlunger bringen das LOOX mit ihrem speziellen Live Project zum Beben - im wahrsten Sinne des Wortes. Elektronische Dance und House Music gemischt mit rhythmischer Percussion ergeben ein energiegeladenes Zusammenspiel, das mitreißt und bewegt. Im Anschluss feiern wir mit DJ Upward.