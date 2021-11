„Historischer Gastbetrieb des Jahres 2022“ wird prämiert

Dabei traf die Jury dieses Jahr erneut eine überzeugende Entscheidung, die im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet wird. Der Wettbewerb, der die Gastwirte ästhetisch sensibilisieren und das kulturelle Bewusstsein in die breite Öffentlichkeit tragen möchte, ist ein wichtiges Instrument, um die heimische Baukultur in eine Richtung des Bewahrens und Pflegens der bestehenden Bausubstanz zu leiten und hierfür zu sensibilisieren. Begleitet wird diese Initiative durch einen eigenen Netzauftritt , der den Wettbewerb und die ausgezeichneten Betriebe weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt machen soll.Detail-Informationen und Bildergalerie unter www.historischergastbetrieb.it und über die Wettbewerbsbroschüre „Der historische Gastbetrieb 2022“ erhältlich ab 22. November 2021 bei der Stiftung Sparkasse, Talfergasse 18, Bozen, dem HGV, Schlachthofstrasse 59 und dem Landesdenkmalamt, Armando-Diaz-Strasse 18 , Bozen.Die Prämierung findet am Donnerstag mit Beginn um 10.00 im Palace in Meran statt.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

