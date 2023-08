Höhepunkt des Südtiroler Kultursommers

Foto: © matthaeus kostner

Die beliebte UNIKA Kunstmesse geht an diesem Wochenende, von 31. August bis 3. September, in die 29. Auflage. Rund 200 Werke aus den Kunstrichtungen Bildhauerei, Malerei, Drechslerei und Fotografie verwandeln das Tennis Center in St. Ulrich/ Runggaditsch in ein Mekka für Kunstinteressierte.Einzigartigkeit, Kreativität und der Zusammenhalt der Mitglieder – diese drei Maxime der Künstlervereinigung spiegeln sich im diesjährigen Motto „Vielfältig und einzigartig“ wider. UNIKA steht für die Fortführung jahrhundertealter Kunsthandwerkstraditionen, die von der Diversität ihrer Mitglieder leben und sich ständig weiterentwickeln.Wer nicht genug vom Kulturprogramm bekommen kann, ist bei der UNIKA’s LONG Night am 1. September genau richtig. An diesem Abend geht die Kunstmesse in die Verlängerung und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Improvisationstheater wartet auf die Besucher:innen. Ab 20:30 Uhr geht es los mit „Best of Impro“.Die Tickets sind direkt vor Ort oder online unter www.unika.org und www.valgardena.it erhältlich. Der Eintrittspreis für die Kunstmesse beträgt 10,00 € (unter 18 Jahren kostenlos) und für die UNIKA’s LONG Night 15,00 € (kostenlos unter 13 Jahren). Allen Besucher:innen steht zudem ein gratis Shuttledienst zur Verfügung, der regelmäßig vom kleinen Antoniusplatz in St. Ulrich zum Tennis Center in Runggaditsch und wieder retour fährt.