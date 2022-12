Hörst du die Weihnachsglöckchen?

Foto: © Besser Hören KG

Wer seinem Gehör aber nicht mehr optimal vertrauen kann, fühlt sich oft ausgeschlossen: Wenn man beispielsweise Gesprächen in der Gruppe nicht mehr folgen kann, wenn längere Konversationen einen erschöpfen und zu Kopfschmerzen führen, wenn Kommunikation misslingt und wenn man sich aus Schamgefühlen gesellschaftlich zurückzieht. Schlecht hören bildet Entfernungen und Distanzen zwischen den Menschen.In solchen Situationen ist die Familie gefordert, denn den Betroffenen fällt es oft schwer, sich eine Hörminderung einzugestehen. Darum hilft es, wenn Familienmitglieder ihre Liebsten direkt darauf ansprechen und motivieren, sich professionelle Unterstützung zu suchen.Hörprobleme sind keineswegs eine reine Alterserscheinung, sondern können durchaus auch in jungen Jahren auftreten, zum Beispiel durch Lärm. Niemand sollte sich für eine Hörminderung schämen, sondern dank innovativen Hörlösungen eine höhere Lebensqualität erlangen.Und genau dieses Anliegen hat sich das Unternehmen Besser Hören KG seit 1994 zur Aufgabe gemacht: Den Menschen durch ein aktives Hörvermögen ein besseres Leben zu ermöglichen, um die Umwelt und andere Menschen wieder wahrnehmen zu können. Die Mitarbeiter von Besser Hören garantieren beste Beratung bei der Wahl von hochwertigen, benutzerfreundlichen Hörhilfen mit natürlichem Klang und gesteigertem Sprachverstehen. Mit Hilfe der modernen Hörsysteme ist es kein Problem mehr, sich an den Familiengesprächen zu beteiligen!Unverbindlich und kostenlos führen die Akustiker von Besser Hören einen Hörtest durch und stellen Ihnen probeweise einen Monat lang Hörhilfen zur Verfügung- in einem der zwei Geschäfte in Bozen, einer der 32 Servicestellen in ganz Südtirol oder auf Wunsch auch gerne bei Ihnen zu Hause!