Feiern, Kontakte knüpfen und gemeinsam einen besonderen Messeabend erleben: Unter dem Motto „Hospitality Night“ luden der Hotel- & Gastronomieverband (HGV) und die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) am Mittwoch, 21. Oktober, zur gemeinsamen Messeparty auf ihren Messestand in der Messe Bozen. Im Rahmen der 50. Ausgabe der Fachmesse Hotel bot die Veranstaltung Gelegenheit, den Messetag in geselliger Atmosphäre ausklingen zu lassen.<BR \/><BR \/>Der HGV- und HGJ-Messestand verwandelte sich am Mittwochabend in eine stimmungsvolle Partylocation. Zahlreiche Gastgeberinnen und Gastgeber, junge Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Branche nutzten die Gelegenheit, abseits des Messegeschehens miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu feiern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376004_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die passende Partystimmung sorgten DJ Nodanwe und DJ Double Dee. Ein besonderes Highlight waren die Cocktails von Flair Bartender Stefano Urru, der die Gäste mit seinen Kreationen und seiner Show begeisterte.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Abends stand neben Musik und Unterhaltung vor allem das Miteinander. Die Hospitality Night brachte unterschiedliche Generationen von Gastgeberinnen und Gastgebern zusammen und bot Raum für persönliche Begegnungen und den Austausch innerhalb der Branche.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Unsere Branche lebt von Menschen, die mit Leidenschaft Gastgeber sind. Mit der Hospitality Night wollten wir genau dieses Gemeinschaftsgefühl stärken und einen Rahmen schaffen, in dem sich die verschiedenen Generationen unserer Branche begegnen und gemeinsam feiern können“, betonte HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/>Mit der gelungenen Hospitality Night setzten HGV und HGJ einen geselligen Höhepunkt im Rahmen der Jubiläumsausgabe der Messe Hotel und zeigten, dass die Südtiroler Hotellerie und Gastronomie nicht nur für Gastfreundschaft, sondern auch für Gemeinschaft und Lebensfreude stehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376010_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376013_image" \/><\/div>