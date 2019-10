Hotel 2019 im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Der Megatrend „Nachhaltigkeit“ zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Programm der Hotel 2019. So werden heute beim ersten „Sustainability Award“ in Zusammenarbeit mit Eurac Research gleich in sechs Kategorien jene Aussteller ausgezeichnet, die durch ihre Produkte dazu beitragen, Südtirol als nachhaltige Tourismusdestination zu positionieren.





Gemeinsam mit den bewährten Partnern HGV, HGJ und IDM bringt die Fachmesse zudem hochkarätige Referenten nach Bozen wie Prof. Michael Braungart, der als Key Note Speaker beim heutigen Communication Forum sein Konzept der Kreislaufwirtschaft als Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft im Tourismus vorstellt.Nachhaltig im Sinne von Stärkung regionaler Kreisläufe sind auch die Weinevents im Rahmen der Hotel: Bei Autochtona heute und morgen gibt es über 300 autochthone Weine aus ganz Italien zu verkosten, während am Mittwoch bei Vinea Tirolensis die Freien Weinbauern Südtirols ihr 20jähriges feiern.Die nachhaltigste Party des Jahres: All you need is localDoch bei all diesen Terminen darf auch das Netzwerken und Feiern nicht zu kurz kommen! Als Abschluss des heutigen Eröffnungstages steht eine der glamourösesten Nächte des Jahres auf dem Programm: bei der Hotel Night im neu eröffneten Restaurant Forst Season erwarten die Gäste feinste kulinarische Genüsse. Und natürlich steht auch diese Veranstaltung ganz im Zeichen der Enkelgerechtigkeit, wenn einheimische Produzenten ihre Spitzenprodukte vorstellen: Wein von den Kellereien Obermoser, Waldgries, Zemmer und Wassererhof, Sekt von Arunda und Von Braunbach, Gin von Edelschwarz und Villa Laviosa, Käse von Capriz und Genussbunker sowie Schokolade von Karuna Chocolate.

