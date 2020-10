Hotel 2020: Autochtona Awards für elf herausragende Weine.

Alle Gewinner

Die Gewinner werden um 10:30 Uhr anhand eines Juryvotings ermittelt und dürfen sich über attraktive Kommunikationspreise freuen. Um 16:00 Uhr findet zudem die letzte Ausgabe der täglichen Diskussionsrunde der Südtiroler Architekturstiftung auf der zentralen Bühne statt, bei der jeweils Architekten und Auftraggeber gemeinsam über das Entstehen herausragender Hotelprojekte in Südtirol sprechen.Eine besondere Auflage war auch die Vergabe der heurigen Autochtona Awards am Dienstag: Aus über 500 eingereichten Weinen von 350 verschiedenen Weinbauern aus ganz Italien wurden von der hochkarätigen Jury in zwei Blind- und einer Sichtverkostungen an zwei Tagen schließlich die elf Gewinner gekürt – unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Unter den Prämierten finden sich auch die Sieger in den drei Kategorien des Tasting Lagrein, dem Preis für die berühmteste autochthone Weinsorte Südtirols. In der Kategorie „Kretzer“ gewinnt der Lagrein Kretzer 2019 von Muri Gries. In der Kategorie „Classico“ finden wir den Lagrein Rubeno 2019 der Kellerei Andrian, schließlich unter der Kategorie „Riserva“ die Kellerei Meran Burggräfler mit dem Lagrein Riserva Segen 2017.Cantina Colognola Tenuta Musone, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Spumante Brut Musa 2018Claudio Mariotto, Colli Tortonesi DOC Derthona Timorasso 2018Feudo Cavaliere, Etna Rosato DOC Millemetri 2016Carlo Giacosa, Barbaresco DOCG Montefico 2017Lusignani - Colli Piacentini DOC Vin Santo di Vigoleno 2009Fongaro, Lessini Durello DOC Riserva Brut 2012Les Crêtes, Valle d'Aosta DOP Petite Arvine Fleur 2018Davide und Riccardo Sobrino - Cascina delle Rose, Barbaresco DOCG Tre Stelle 2017Muri Gries, Südtirol - Alto Adige DOC Lagrein Kretzer 2019Kellerei Andrian, Südtirol - Alto Adige DOC Lagrein Rubeno 2019Kellerei Meran Burggräfler Südtirol - Alto Adige DOC Lagrein Riserva Segen 2017

