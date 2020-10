Hotel 2020 im Zeichen der Sicherheit.

30 ausgesuchte Produkte von 17 verschiedenen Unternehmen sind zentral auf 200 m² in der Ausstellung Hotel Safety Solutions vereint. von der Luftdesinfektion für Aufenthaltsräume mit kaltem Plasma und UVC-Lampen über automatisierte Abräumstationen bis hin zu kabellosen Mixed-Reality-Viewern – eine Übersicht, die ihre Besucher zu verblüffen und begeistern wissen wird. Hier finden Sie eine Vorschau auf die Ausstellung – die gesamte Auswahl gibt es nur live auf der Hotel 2020!Aufgrund der erneuten Verschärfung der Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie können die geplanten Rahmenveranstaltungen nicht mehr wie ursprünglich geplant in hybrider oder physischer Form stattfinden, sondern ausschließlich in digitaler Form. Den Ausführungen der 120 Experten zu hochaktuellen Themen wie Sicherheit, Innovation, Nachhaltigkeit, Architektur und Wein kann man über Facebook und Youtube bequem und sicher auch von zuhause aus folgen.

