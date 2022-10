Hotel 2022: der Tourismus von morgen

Foto: © Marco Parisi

Nach zwei Jahren Pandemie ist das Reisen und Genießen wieder in aller Munde. Das gilt sowohl für diejenigen, die die neue Normalität auskosten, aber auch für jene, die sie beherbergen und verköstigen. Den verschiedenen Akteuren des Systems Tourismus begegnen dabei täglich neue Herausforderungen und der Bedarf nach konkreten und nachhaltigen Lösungen wächst - von innovativen Dienstleistungen, über Digitalisierung als Mittel zur Effizienzsteigerung bis hin zu Prinzipien wie Regionalität und kleinen Kreisläufen im Food-Bereich.Hotel, die internationale Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie, die vom 17. bis 20. Oktober in den Hallen der Messe Bozen stattfindet, widmet sich vier Tage lang den heißesten Themen der Branche – und das nicht nur durch ein spannendes Eventprogramm, sondern auch durch einen verstärkten Fokus auf die Produkte und die Lösungen der rund 500 ausstellenden Unternehmen.Der Hotel Sustainability Award, der in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Italia Research, der Freien Universität Bozen, dem Ökoinstitut Südtirol, IDM Südtirol Alto Adige, Eurac Research und der Autonomen Provinz Bozen organisiert wird, wird auf der Messe Hotel 2022 bereits zum vierten Mal verliehen. Ziel ist es, die erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit auszuzeichnen. Sieben Fachjuroren entscheiden nach Anmeldeschluss über die vier Gewinner, die am Montagnachmittag, den 17. Oktober, auf der zentralen Hotel Connects Stage geehrt werden.Ebenfalls am Montag werden die fünften Hotel Startup Awards vergeben. Nach pandemiebedingter Pause treten heuer wieder innovative Startups und Scaleups aus dem In- und Ausland in Pitching Sessions gegeneinander an. Eine Jury wird noch am selben Abend die Gewinner in den vier Kategorien bekannt geben. Die Sieger der begehrten Hotel Startup Awards gewinnen ein Sichtbarkeitspaket inklusive eines Messestands auf der kommenden Hotel!Das alles und noch viel mehr erwartet Sie auf der Hotel 2022 von Montag 17. bis Donnerstag 20. Oktober, Messe Bozen. Infos und Tickets gibt es hier. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.