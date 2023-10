Hotel 2023: Die Essenz nachhaltiger Gastlichkeit

Foto: © Marco Parisi

hält immer mehr Einzug in unser tägliches Leben. Diese unaufhaltsame Entwicklung gilt auch für die Hospitality-Branche. KI optimiert nicht nur die Personalplanung, die Lagerverwaltung und die Automatisierung von Prozessen, sondern auch die Gastronomie und Hotellerie. Aus gegebenem Anlass widmet sich derdiesem spannenden Thema, u.a. mit einerUm 16 Uhr werden diesteht, dem zweiten Messetag, im Fokus. Nach der Präsentation desWein- und Restaurant Guide Südtirol 2024 und der Prämierung der Betriebe, geht es um ein weltweit ebenso dringliches wie leidenschaftlich umstrittenes Thema. Unter dem Titel „“ tauschen sich Experten zu den wichtigsten Alternativen aus. Der Runde Tisch um 14 Uhr auf der Hotel Connects Stage wird dabei alle fundamentalen Gesichtspunkte behandeln.Bereits zur lieb gewonnenen Tradition geworden ist der. Bei „“ besteht wieder die Möglichkeit enkeltaugliche Baukunst in Südtirol zu erleben, wenn inspirierende Kreative die Branche mit neuen Ideen revolutionieren. Mit dabei sind u.a. derin der Kategorie „Experimentelle Projekte“. Anschließend zu diesem Event findet eine Diskussion mit derstatt, wo sich Marlene Roner, Judith Rainer und Verena Pliger über den Mehrwert der Architektur für Gastbetriebe befassen werden.Besonderes Wein-Highlight am Mittwoch: Dieveranstalten im H1 Eventspace ihre jährliche Hauptverkostung „“.Die Tourismusbranche ist mit einem enormenkonfrontiert. Um dem entgegenzuwirken und um bestehende Personalressourcen weiterhin an die Betriebe zu binden, bedarf es einerim Bereich des. Dieses Dauerthema beherrscht den letzten Messetag. An allen vier Messetagen gibt es zudem den eigenen Ausstellungsbereich „“ mit ausgesuchten Dienstleistern.