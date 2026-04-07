Die Situation kennen viele Hoteliers: Die Zimmer und Bäder brauchen dringend eine Erneuerung, die Bewertungen werden schlechter – aber die Hausbank macht nicht mit. Ohne Finanzierung kein Umbau, ohne Umbau keine besseren Preise\/höhere Auslastung, ohne bessere Preise\/höhere Auslastung kein Spielraum für Investitionen. Ein Kreislauf, aus dem furniRENT einen konkreten Ausweg bietet. <BR \/><BR \/><b>Innovative Lösungen entstehen durch einfache Ideen.<\/b><BR \/><BR \/>furniRENT ergreift die Initiative als verlässlicher Partner, der seine eigene Bonität zur Verfügung stellt und daher auch eine bankenunabhängige Finanzierungsalternative anbieten kann. Und das Beste, furniRENT bietet nicht nur eine individuelle Finanzierungslösung, sondern kümmert sich auch um Ihre Einrichtung, wie Zimmer, Bäder und öffentliche Bereiche.<BR \/>Die Abwicklung erfolgt unkompliziert über einen Warenkredit in Form monatlicher Ratenzahlungen. „Hier bringen unsere Miet- oder Mietkaufmodelle wesentlich mehr Vorteile als zum Beispiel herkömmliche Leasingvarianten“, erklärt Daniel Pfeifer, Leiter Vertrieb der Firma furniRENT. Der Kunde kann sich zudem über attraktive Zinsen und flexible Laufzeiten freuen. <BR \/><BR \/>Wie das genau aussieht, wird hier im Video erklärt. <BR \/><BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Xvmb_qVeq7s?si=JbqiHU36EgkQHJ-o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Die Rechnung dahinter<\/b><BR \/><BR \/>„Eine Renovierung bedeutet höhere Zimmerpreise, mehr Auslastung, mehr Ertrag. Die Investition refinanziert sich über die Zeit von selbst„, so Pfeifer. furniRENT arbeitet vorzugsweise mit Hoteliers und Betreibern von Apartmenthäusern – mit Fixpreis und Fertigstellungsgarantie. <BR \/><BR \/>Mehr Infos und gleich Renovierungskonzept anfordern: <a href="https:\/\/www.furnirent.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.furnirent.com <\/a><BR \/><BR \/>furniRENT ist Aktionspartner der aktuellen First20 Publikumswahl „Südtirols beliebteste 3-Sterne-Hotels 2026„. Vom 30. März bis 19. April könnt ihr täglich abstimmen -- und einen Tageseintritt in die Therme Meran für 2 Personen gewinnen. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/magazin\/tourismus-t905020092\/alpines-suedtirol-t905020093\/first20-sudtirols-beliebteste-3-sterne-hotels-2026-art273" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht’s direkt zur Abstimmung.<\/a>