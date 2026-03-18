Veraltete Zimmer, die Angst vor sinkenden Bewertungen, eine Hausbank, die nicht mitzieht – das ist für viele Hoteliers in Südtirol keine Ausnahme, sondern Alltag. furniRENT setzt genau dort an. <BR \/><BR \/>Das Unternehmen aus Villach richtet sich vorrangig an Hoteliers und Betreiber von Apartmenthäuser: mit einer Komplettlösung, die Planung, Einrichtung und Finanzierung unter einem Dach vereint. Ein Ansprechpartner für alle Gewerke – vom ersten Konzept bis zur Fertigstellung. <BR \/><BR \/><b>Warenkredit statt Bankkredit<\/b><BR \/><BR \/>furniRENT übernimmt 50 % des Kapitalaufwands. Die restlichen 50 % decken Sie aus Eigenkapital oder Garantie. Die Abwicklung erfolgt unkompliziert über einen Warenkredit in Form monatlicher Ratenzahlungen. „Wir halten nicht nur die Frist zur Umsetzung, sondern auch das Budget – garantiert„, sagt Daniel Pfeifer, Leiter Vertrieb bei furniRENT. Das macht das Projekt planbar, gut in den laufenden Betrieb integrierbar und verhindert unangenehme Baukostenüberschreitungen. <BR \/><BR \/>Wie das genau aussieht, wird hier im Video erklärt. <BR \/><BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Xvmb_qVeq7s?si=u8ChywQwVtZnsTMc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Das Leistungspaket umfasst die Erstellung eines Investitions- und Finanzierungskonzepts, Finanzierung und Planung des Hotelumbaus sowie Einrichtung von Zimmern, Bädern und öffentlichen Bereichen – alles zu einem vereinbarten Fixpreis. <BR \/><BR \/>Mehr Infos und gleich Renovierungskonzept anfordern: <a href="https:\/\/www.furnirent.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.furnirent.com<\/a><BR \/><BR \/>furniRENT ist Aktionspartner der First20 Publikumswahl „Südtirols beliebteste 3-Sterne-Hotels 2026„. Vom 30. März bis 19. April könnt ihr täglich abstimmen -- und einen Tageseintritt in die Therme Meran für 2 Personen gewinnen. Mehr Info in Kürze auf STOL.