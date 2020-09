Iatz isch Zeit für berufliche Weiterbildung

Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Digitalisierung unsere Lebens- und Arbeitswelt immer stärker beeinflusst. Neben den beruflichen Kompetenzen am Arbeitsplatz werden auch digitale Kompetenzen und der Umgang mit IT- Systemen immer wichtiger. Deshalb bauen die Landesberufs- und Fachschulen im aktuellen Weiterbildungsprogramm auf einen Mix aus Kursen in Präsenz und Webinaren. Das Angebot ist auf berufliche Inhalte ausgerichtet, trägt aber auch den neueren Entwicklungen im digitalen Bereich Rechnung.Die Kurse und Lehrgänge finden in ganz Südtirol und, in Form von Webinaren, im virtuellen Raum statt. Ganz im Zeichen der Zeit ist auch die neue Online-Anmeldung zu Kursen und Lehrgängen mit SPID über myCIVIS.Langfristig entsteht durch kontinuierliche berufliche Weiterbildung ein Mehrwert für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen.Nutz die Vorteile Deines persönlichen Weiterbildungskontos auf myCIVIS!Mit Kursanmeldung und Übersicht über alle Anmeldungen, laufenden und abgeschlossenen Kurse. So hast Du Deinen Lebenslauf schnell aktuell. Hier findest Du mehr dazu.Dantestraße 339100 Bozen

som