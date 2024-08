Ich – Einfach unverbesserlich 4 ab 21. August in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Cineplexx Algo







Foto: © Cineplexx Bozen



Nach dem riesigen Erfolg von Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss, der 2022 weltweit fast eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, kehrt Gru endlich auf die große Leinwand zurück. Sieben Jahre nach dem letzten Abenteuer der Ich – Einfach Unverbesserlich-Reihe erwartet die Fans nun das nächste Kapitel voller Spannung, Humor und herzerwärmender Momente.ICH – EINFACH UNVERBESSERLICH 4 vereint erneut all das, was die Filme von Illumination so beliebt macht: Rasante Action, charmante Charaktere und den unverwechselbaren, subversiven Humor, den die Zuschauer lieben. Die Regie übernimmt der Oscar®-nominierte Chris Renaud, der bereits bei den ersten beiden Ich – Einfach Unverbesserlich-Filmen sowie Pets sein Können unter Beweis gestellt hat. Unterstützt wird er von Patrick Delage, der als Co-Regisseur (Sing – Die Show deines Lebens, Pets 2) ebenfalls für mitreißende Unterhaltung sorgt.