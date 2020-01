„Ich habe Spaß, ganz sicher“ auf der Plose

Der Name „Ich habe Spaß, ganz sicher“ kommt nicht von ungefähr. Die Aufklärung soll in einem unterhaltsamen Kontext geschehen – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Ratschlägen der Experten.





Ruhe bewahren

Sich umsehen besteht Gefahr, sind der Verunfallte und ich in einem gefährlichen Ort?

Eine Engstelle, Kurve oder eine unübersichtliche Stelle.

Bin ich in der Lage dem Verunfallten zu helfen und ihn vom Unfallort zu entfernen (immer, wenn es die Verletzungsart zulässt).

Den Unfallort absichern (mindesten 10 Meter oberhalb des Verletzten) gut ersichtlich ev. eine Person die auf die Gefahr aufmerksam macht, in der Nacht mit einer Lampe deutliche Lichtzeichen geben.

Den Verunfallten fragen: was ist wie passiert? Wo hat er Schmerzen?

Den Verletzten in eine für seine Verletzungsart ideale Position (Lagerung) bringen



Viele Bürger wissen zwar, dass Sie verpflichtet sind Erste Hilfe zu leisten, im Falle eines Unfalls wissen sie dann aber oft nicht, welche Nummer man anrufen soll.

Jeder Bürger ist verpflichtet zu helfen und die Rettung zu rufen. Die Disponenten des Landesnotrufdienstes sind verpflichtet die nächste und geeignete Rettung zu senden.

Die Rettung rufen: 112

Damit die Landesnotrufzentrale schnell Hilfe schicken kann, braucht sie wichtige Informationen:

Wo ist der Unfall passiert: Skigebiet, Name der Rodel Piste, Abschnitt (oberer – mittlerer- unterer-Teil), in viele Rodelpisten gibt es Km- Anzeigen

Was ist passiert: Rodel-Unfallart

Wie viele Verletzte (Anzahl der Verletzten)

Welche Art von Verletzungen: Einfache Beschreibung

Wer ruft an.

Bei Unsicherheiten kann ich auch mal die Bediensteten (Krankenpfleger und Notarzt) des Landesnotrufdienstes um Rat fragen.

Das Mobiltelephon für eventuelle Rückrufe freihalten und erreichbar bleiben.



Herr Zorzi, in letzter Zeit hört man immer wieder von den „Notfall-Apps“ – was hat es mit diesen auf sich?



Es gibt zwei kostenlose Notfall-Apps, welche beide für die „Berge“ entwickelt wurden, die aber auch in der Stadt funktionieren. Wenn man eine dieser beiden Apps auf dem Handy installiert hat, kann man über die App den Notruf absetzen.

Die Absetzung des Notfalles über einer diesen Notfall Apps hat den großen Vorteil, dass man die eigene Position (GPS) mitsendet (GPS-Lokalisation muss aber aktiviert sein)

Auch wenn man eine der beiden Notfall-Apps benutzt gilt:

den Verunfallten beruhigen

vor Auskühlen schützen (mit überschüssiger Bekleidung, trockenen warmen Handschuhen, Mütze oder Helm - und am idealsten wäre eine Isofolie (Alufolie).

Der Helm muss nicht entfernt werden.

Das Team besteht aus Fachleuten unterschiedlichster Art: Skilehrer, Sanitäter, Polizeiorgane, die Bergrettung der Finanzpolizei, die Bergrettung im AVS und CAI, Rodelexperten, Berg- und Skiführer und Freestyle-Profis für die Jugend sind mit dabei. Und natürlich darf auch ein Arzt nicht fehlen. Moderatorin Silvia Fontanive führt durch den Tag und vermittelt mit Interviews interessante Tipps.Wichtig um Unfälle zu vermeiden, ist vor allem die richtige Ausrüstung (Helm, Schuhe mit guter Sohle, Skibrille, Handschuhe, Stirnlampe beim Nachtrodeln) und eine funktionstüchtige Rodel. Der Freizeitrodler sollte zudem das Grundwissen haben, wie man eine Rodel beherrscht (wie lenkt und bremst man).Zudem soll jeder Rodler Respekt den anderen Rodlern entgegenbringen und die Geschwindigkeit der Rodelpiste anpassen. Zudem sollen die Verhaltensregeln, die auf den Rodelbahnen aufgeschlagen sind, beachtet und eingehalten werden.Sowohl auf den Skipisten als auf den Rodelbahnen sollen die Sportler sich bewusst sein, dass Alkohol enthemmt und um vieles die Reaktionszeit verlangsamt.