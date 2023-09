Ihr exklusiver Rückzugsort am Gardasee

Das Falkensteiner Park Resort Lake Garda umfasst ein 5-Sterne-Familienhotel mit 97 Zimmern sowie 170 Premium Appartements. Das Projekt wird in zwei Phasen entwickelt. Die ersten 96 Apartments eröffnen 2025, die Fertigstellung der verbleibenden Apartments ist für 2027 geplant. - Foto: © Salò Resort GmbH

Die Architektur des Resorts und der modern ausgestatteten Appartements tragen die unverkennbare Design-Handschrift des italienischen Architekten Matteo Thun.

Die ausgestatteten Ferienappartements sind in zwei Designlinien gestaltet. Je nach Vorliebe, kann zwischen unterschiedlichen Größen der Einheiten gewählt werden.

Bei Erwerb eines Appartements stehen zwei Falkensteiner Premium Living Service Pakete zur Wahl. Genießen Sie Ihre eigenen vier Wände mit Zugang zu den Restaurants, dem Wellnessbereich und weiteren Services des geplanten benachbarten Falkensteiner Hotels.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Domizil während Ihrer Abwesenheit zu vermieten. Dadurch können Sie von den Einnahmen aus der Vermietung profitieren und sicherstellen, dass Ihr Domizil bestmöglich genutzt wird.





Für das Architekturkonzept sowie das Interior Design zeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich. Zudem lässt Star-Landschaftsarchitekt João Nunes im botanischen Garten, in den Hotel und Apartments eingebettet sind, die Pflanzenbiodiversität der Region und des Sees widerspiegeln. - Foto: © Salò Resort GmbH





Ist Ihnen nach einer Auszeit, wann immer und solange Sie es möchten? Freuen Sie sich auf Ihr Feriendomizil im Eigentum und genießen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die das Resort und die Umgebung bieten.

Sie wollen mehr erfahren? Dann informieren Sie sich hier .



Die Falkensteiner Residences bieten Ferienimmobilien im Eigentum mit allen Annehmlichkeiten eines exklusiven Resorts. In naher Zukunft eröffnet das 5-Sterne-Familienresort Falkensteiner Park Resort Lake Garda. Das exklusive Resort in Norditalien liegt malerisch in der Bucht von Salò, die sich durch eine mondäne Promenade, wunderschöne Buchten mit Wassersportmöglichkeiten und erstklassigen Restaurants auszeichnet. Ganz gleich, welche Art von Lifestyle Sie pflegen – die Falkensteiner Park Residences Lake Garda sind für Paare, Singles und Familien gleichermaßen attraktiv.Ankommen, auspacken, wohlfühlen: Mit dem Kauf Ihres eigenen Ferienappartements genießen Sie einzigartigen Komfort und eine vielseitige Umgebung.