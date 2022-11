Ihr habt gewählt. Das sind Südtirols trendigste Friseursalons!

Das Gewinnerteam von Tom Fashion. - Foto: © Tom Fashion

Um es vorwegzunehmen: Ob grandiose Hochsteckfrisuren, präzise Schnitte, fulminante Fönfrisuren, typgerechte Styles und schillernde Farben – alle Kandidaten schaffen eine kongeniale Bühne für exquisites Handwerk, Mode und Lifestyle auf internationalem Niveau.Mit seinem exklusiven Konzept konnte aber Tom Unterkalmsteiner alias Tom Fashion mit über 2.799 Stimmen die diesjährige Wahl zum trendigsten Friseursalon Südtriols für sich entscheiden. Kreativität, eine Gabe für erstklassiges Styling, Stilsicherheit selbst bei außergewöhnlichen Schnitten und eine Bandbreite, die auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht, führten zur begehrten Auszeichnung.Platz 2 geht an Enigma Hair & Barber House in Meran mit 1.642 Stimmen. Claudia und Ihr Team sorgen für jede Menge Wohlfühlstimmung, nehmen sich genug Zeit für euch und eure Wünsche und stehen mit Inputs und Beratung gerne zur Verfügung. Salon Habicher in Algund konnte sich mit 1.495 Stimmen schließlich den dritten Platz sichern. Patrick verwandelt mit seiner langjährigen Erfahrung in Wien, Berlin, Madrid und Paris Kundenwünsche in den passenden Schnitt, die ideale Farbe und das perfekte Styling. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerteams, denen wir in den kommenden Tagen die begehrte Siegertrophäe feierlich überreichen werden.Unser Dank gilt schließlich allen teilnehmenden Salons, die den Erfolg dieser Aktion möglich gemacht haben.Freuen dürfen sich auch die 5 Gewinner, die unter allen Abstimmungsteilnehmern gezogen werden und denen jeweils einer von fünf Gutscheinen für ein neues Haardesign ihrer Wahl in einem der teilnehmenden Betriebe winkt. Die Gewinner werden in den kommenden Tagen schriftlich informiert.Liste der teilnehmenden Salons: Resurrection - Bozen, Salone Madame - Neu-markt, Tom Fashion - Bozen, Enigma Hair & Barber House - Meran, Rentsch Ave-nue - Bozen, Norma Hair Studio - Bozen, Habicher Friseur - Algund, Carmen Hair - Bozen, Salon Schnipp Schnapp - Welschnofen, Salon Wenter - Dorf Tirol