Ihr habt gewählt: Hier gibt’s den größten Winterspaß abseits der Skipisten

Nicht zu steil, aber dennoch mit genügend Tempo geht es auf den kurvenreichen Strecken talwärts. Der frische, knirschende Schnee der letzten Tage macht die Abfahrt noch schöner. Für Kinder ist es ein unvergleichliches Erlebnis, aber auch bei Erwachsenen wird der Winterspaß auf zwei Kufen immer beliebter.Doch wo macht eine gelungene Rodelpartie im Südtiroler Winterparadies ganz besonders Spaß? Für Rodelfans und die, die es gern werden wollen, hat die suedtirol.live-Community gemeinsam mit den Nutzern der „Dolomiten/Zett“-App die besten, schönsten, und coolsten Abfahrten zur Wahl gestellt.In einem Kopf-an-Kopf-Finale sicherte sich in der Südtirol weit angelegten Publikumswahl die Geisleralm im einzigartigen Villnösstal mit 4.277 Stimmen den obersten Platz auf dem Siegertreppchen. „Wahnsinn. Wir freuen uns riesig. Als Zeichen unserer Dankbarkeit möchten wir diese Auszeichnung all unseren Gästen, dem gesamten Hüttenteam und nicht zuletzt allen, die für uns gestimmt haben widmen“, freut sich Hüttenwirt Gerhard „Gerry“ Runggatscher. Platz zwei belegte die Rodelbahn Rosskopf bei Sterzing mit 3.161 Stimmen vor dem sonnenverwöhnten Rittner Horn auf dem dritten Platz mit 2.910 Stimmen.Unsere herzliche Gratulation geht an alle Gewinnerbetriebe, denen wir in den kommenden Tagen die begehrte Siegertrophäe feierlich übergeben werden. Freuen dürfen sich auch die gelosten Gewinner der Publikumswahl, die unter allen Abstimmungsteilnehmern gezogen wurden und denen insgesamt fünf Tageskarten in einem der teilnehmenden Rodelbahnbetreiber und als Hauptpreis eine Bachmann Rodel winken.Ein besonderer Dank gilt schließlich auch unserem Aktionspartner Bachmann Rodel für seine tatkräftige Unterstützung in der Förderung des Themas „sicherer Rodelspass“. Der Rittner Familienbetrieb hat ein innovatives Lenk- und Bremssystem entwickelt, mit dem auch Begeisterte ohne Rodelerfahrung sicher ins Tal kommen. Bachmann wurde dafür bei der diesjährigen ISPO in München mit dem begehrten ISPO Innovations-Award ausgezeichnet.