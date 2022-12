Ihr individueller Digitaldruck – MABIT macht’s möglich

Print Platten (Forex®)

Karton

Glas

Papier

Metall

Holz

Klebefolien (auch für Schaufenster)



Um Ihr Produkt bestmöglich in Szene zu setzen, bieten wir zahlreiche bedruckte Verpackungslösungen an.



Einige der wirksamsten Werbemittel sind sicherlich die Werbeaufsteller und Displays.

Wir können diese in den unterschiedlichsten Ausführungen und Grössen fertigen, damit Sie Ihr Produkt oder Ihre Marke bestens präsentieren können.



Lassen Sie sich von unseren Grafkern persönlich beraten, um Ihre Wünsche und Ideen zu realisieren. Besuchen Sie uns unter www.mabit.it oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected] . Natürlich sind wir für Sie auch telefonisch erreichbar unter der Nummer

0473 292177.



Für Neukunden gewähren wir einen Rabatt von 10% bei der Erstbestellung.

Foto: © MABIT

Neben unseren Standardmaterialien wie Papier und Karton, können wir die verschiedensten Materialien bedrucken und verarbeiten.