Ihr LUXURY-HIDEAWAY am wunderschönen Gardasee

Alle, die sich Ruhe und Entspannung gönnen möchten, bietet daseinen spektakulären Wellnessbereich. Imwerden den Gästen auf 2.000m² Wellness & SPA der Extraklasse geboten: die Sauna-, Ruhe- und Schwimmbereiche sind, um sowohl die Bedürfnisse der Ruhesuchenden aber auch der Familien erfüllen zu können, ingetrennt. Neben zahlreichen Saunen und Ruhebereichen stehen auch eine Vielzahl an Behandlungsräumen, ein Private Spa Suite und ein Friseur zur Verfügung. Relax pur genießt man außerdem im ganzjährig beheizten Skypool (adults-only, 21m – 34°) - mit wundervollem Blick auf den Gardasee und noch magischeren Sonnenuntergängen – oder im Sportpool mit Indoor-Einstieg (25m – 32°). In der warmen Zeit des Jahres bietet die traumhafte Gartenanlage den perfekten Rückzugsort für Erholungssuchende, Abkühlung findet man im weitläufigen Naturbadeteich mit Karibik-Strand-Feeling und die Kids im Kinderbecken mit Rutschen.Neben einem exklusiven und vielfältigem Wellness-& Spa-Angebot besticht das neue Resort am Gardasee durch sein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot.und sein Team verwöhnt seine Gäste mit Kochkunst vom Feinsten! Im noblen Quellenhof Luxury Resort Lazise genießen die Gäste vomaus einen traumhaft romantischen Ausblick auf den See, und abends werden sie zudem noch mit einem traumhaften Sonnenuntergang belohnt, der einem vor Bewunderung den Atem raubt.Logiert werden kann sowohl inoder, oder aber auch in den. In diesen vier exklusiven Pool Villen wohnen die Gäste auf zwei Etagen: zwei geräumige Schlafzimmer mit eigenem Bad, ein großzügiges Wohnzimmer mit Terrasse und Blick auf den Garten und begehbarem Kleiderschrank. Im eigenen Wohlfühl-Bereich der Pool Villa finden sich ein Whirlpool, eine private Sauna und ein Infinity-Pool mit einem atemberaubenden Blick auf den Gardasee. NEU ab 2020 – die chicen Family-Appartements!Familie DorferVia del Terminon 1937017 Lazise (Verona), ItalienTel: 045/8531000

