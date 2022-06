Ihre Stromkosten steigen?

„Nachstehend wird der finanzielle Vorteil für Endkunden gegenüber dem staatlichen Referenzpreis am geschützten Strommarkt erhoben:“ ■ Jahresverbrauch Single-Haushalt 1500 kWh (3 kW Anschluss), Alperia Eco 400,03€, Geschützer Markt 704,03€, Ersparnis −304,00€ ■ Jahresverbrauch Zwei-Personen-Haushalt 2200 kWh (3kW Anschluss), Alperia Eco 643,92€, Geschützer Markt 971,06€, Ersparnis −327,14€ ■ Jahresverbrauch Familie 3500 kWh (4,5 kW Anschluss), Alperia Eco 1.127,29€, Geschützer Markt 1.497,40€, Ersparnis −370,11€ ■ Daten erhoben zum 07.06.2022

Die Strompreise sind in den vergangenen Monaten weiter stark gestiegen. Insbesondere jene, die noch auf dem geschützten Strommarkt (TU.GG) sind oder ein Stromangebot ohne Fixpreis haben, sind davon betroffen. Um diese Preiserhöhungen abzufedern, hat Alperia ein neues Angebot für Südtiroler Haushalte ausgearbeitet, dasist.Mit Alperia Eco gibt es für den Hauptwohnsitz in Südtirol zwei Jahre lang jeweils 125 kWh pro Monat zu einem günstigen, zeitzonenunabhängigen Fixpreis (0,1428 €/kWh), der deutlich unter dem aktuellen Marktpreis für Stromangebote liegt. Der darüber liegende Konsum wird zum Einkaufspreis (PUN) mit einem Aufschlag von 0,00882 €/kWh verrechnet. Auch dieser Preis liegt unter den Marktpreisen in Südtirol und des geschützten Strommarkts.Damit profitiert jeder Kunde, der sich für Alperia Eco entscheidet, von einer Ersparnis, und wer weniger verbraucht wird im Verhältnis stärker belohnt. Das ist sozial gerecht undmit Energie an. Zeitgleich werden aber auch der Mittelstand, sowie Familien mit einem höheren Konsum entlastet.Das Angebot istundverfügbar. Das spart Papier und verringert durch den Transport verursachte CO₂-Emissionen. Mit Alperia Eco erhalten alle Kunden zertifizierte grüne Energie mit Ursprungsgarantie ausund leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.Es gibt zahlreiche Haushalte, die von den aktuellen Strompreiserhöhungen betroffen sind. Vor allem jene Südtiroler, die sich im Herbst 2021 nicht für das Fixpreisangebot Alperia Smile mit blockiertem Energiepreis von vor den Strompreiserhöhungen entschieden haben, haben jetzt eine neue Möglichkeit zu Alperia Eco zu wechseln und die eigenen Stromkosten zu senken.Bei einem Jahresverbrauch von 1.500 kWh liegt die Ersparnis mit Alperia Eco gegenüber dem geschützten Strommarkt bei rund 300 Euro, das sind 40 % weniger. Bei einem Verbrauch von 2.700 kWh jährlich, was dem Durchschnittsverbrauch einer Südtiroler Familie entspricht, werden rund 340 Euro im Jahr eingespart, das sind 30 % Ersparnis gegenüber dem geschützten Strommarkt.über www.alperia.eu/eco . Am besten man hält die letzte Stromrechnung bereit, auf welcher alle Daten zu finden sind, die für den Abschluss notwendig sind.Für Alperia Eco gilt außerdem keine Mindestvertragslaufzeit und ist jederzeit kündbar.