Im Jänner Zett lesen, Glückspilz suchen und gewinnen!

Das Glückspilz-Symbol im Jänner 2022 in jeder Ausgabe der Zett suchen, entlang der gestrichelten Linie ausschneiden, auf den Teilnahme-Coupon kleben und einsenden.Im E-Paper der Zett auf das Glückspilz-Symbol klicken, Daten ausfüllen und am Gewinnspiel teilnehmen. Die Zett-Digital-Abonnenten können ohne Ergänzung der Daten teilnehmen.Zu gewinnen gibt es wöchentlichDie Wochenziehungen finden am 12.01., 19.01., 26.01., 02.02. und 09.02.2022 unter Aufsicht eines Funktionärs der Handelskammer Bozen statt.Als Hauptpreis des Glückspilz-Gewinnspiels wartet am Ende und allen Einsendungen – natürlich auch den digitalen – ein; es wird am 09.02.2022 unter allen Teilnehmern verlost.Mitarbeiter der Athesia-Gruppe dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Das Spielreglement ist bei Athesia Marketing & Event hinterlegt.

