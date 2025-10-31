Unsere Naturmatratzen bestehen aus 100% Naturkautschuk. Naturkautschuk ist ein nachwachsender Rohstoff, der aus dem Milchsaft des Kautschukbaumes gewonnen wird.<BR \/><BR \/>Wir tun Gutes für die Luft indem wir weniger fossile Brennstoffe verbrauchen, weniger Plastik produzieren und mehr nachwachsende Rohstoffe für die Produktion von Naturmatratzen einsetzen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226394_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Aber Naturkautschuk kann noch vieles mehr:<\/b><BR \/>-<\/TD><TD>Naturkautschuk hat die einzigartige Eigenschaft den Körper punktelastisch zu unterstützen. Die Matratze gibt unter Druck nach, Hüfte und Schulter können einsinken und der Rest des Körpers wird optimal unterstützt.<BR \/>-<\/TD><TD>Naturkautschuk ist ein natürliches, atmungsaktives Material. Der Kern der Matratze besteht aus Millionen kleiner Luftbläschen und die Luft kann ungehindert zirkulieren. Das sorgt für ein ausgeglichenes Schlafklima.<BR \/>-<\/TD><TD>Naturkautschukmatratzen sind sehr langlebig, denn Naturkautschuk ist elastisch und behält lange seine Form ohne Mulden zu bilden.<BR \/>-<\/TD><TD>Naturkautschuk ist frei von Schadstoffen und Chemikalien. Kein Erdöl, kein Mikroplastik, kein Metall findet Einzug in Ihr Schlafzimmer.<BR \/><BR \/>In Kombination mit natürlichen Bezugsmaterialien wie Hanf, Leinen, Baumwolle und Wolle entsteht ein hervorragendes Liegegefühl. So steht einem erholsamen Schlaf nichts mehr im Wege.<BR \/><BR \/>Gönnen Sie sich pure Entspannung mit Naturprodukten und tun gleichzeitig Gutes für die Umwelt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/schlafgsund.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir beraten Sie gerne.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226397_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226400_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226403_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226406_image" \/><\/div>