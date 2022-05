In Slowenien mit Flug von Bozen

Wir laden Sie ein, Slowenien zu entdecken, ein kleines, aber äußerst vielfältiges Land. Am Morgen können Sie am Rande der Alpen radeln und am frühen Nachmittag das Meer in Portorož genießen. Slowenien zeichnet sich durch eine wunderbare Natur, freundliche, hilfsbereite Menschen und die wohl größte landschaftliche Vielfalt auf so engem Raum aus. Und am Sommer kann man mit einem Direktflug von Bozen nach Slowenien fliegen. Pakete und Flugkarten sind erhältlich in Ihrem Reisebüro oder unter www.sloveniavacanze.it .