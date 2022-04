Innerhofer-Event mit Disco-Feeling.

Die Firma Innerhofer , Großhändler für Bad. Fliese. Technik, lud als Sponsor der Veranstaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Partner exklusiv zur Generalprobe des Musicals am Vorabend der Premiere im Stadttheater Bozen ein.Gemeinsam wurden die Zuseher für über zwei Stunden in die Disco-Zeit der 80er Jahre zurückversetzt und vom bunten Disco-Spektakel überwältigt.Die Ausgelassenheit des Stückes übertrug sich auf alle Gäste. Es wurde gelacht, geklatscht und mitgetanzt, und bei einem Gläschen Sekt wurde es ein herrlicher Abend, an welchen sich viele noch lange erinnern werden.Den eingefleischtesten Musical-Fans bot sich sogar die Möglichkeit, vor der Vorführung einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und den Künstlern, Technikern und all den anderen helfenden Händen über die Schulter zu schauen.Die Firma Innerhofer bedankt sich bei den VBB Bozen, den Darstellerinnen und Darstellern für einen spektakulären Abend und die ausgezeichnete Darbietung. Vor allem aber bei all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Partnern für einen wundervollen gemeinsamen Abend.