Innovative Projekte gesucht: Mach mit und gewinne!

Südtirols mutigen und innovativen Jungbäuerinnen und Jungbauern möchte die Südtiroler Bauernjugend mit dem Innovationspreis IM.PULS eine Bühne geben. „Auf Südtirols Höfen wird sicher gerade der einen oder anderen Idee Leben eingehaucht und genau diese sind gefragt. IM.PULS bietet den Jungbäuerinnen und -bauern eine tolle Möglichkeit, ihre innovativen Projekte vorzustellen. Damit können sie die Grundlage für eine moderne und zukunftsfähige Landwirtschaft schaffen“, erklärt Angelika Springeth, SBJ-Landesleiterin. Nach zwei Jahren macht sich die Südtiroler Bauernjugend wieder auf die Suche nach den innovativsten Projekten Südtirols.Innovation muss nicht eine Weltneuheit sein. Innovation ist ein Prozess, der mit einer Idee anfängt und beispielsweise bestehende Produkte erkennbar verbessert, neue Absatzkanäle ermöglicht oder bestehende Lösungen neu definiert. „Die Landwirtschaft bietet viel Platz für kreative Einfälle. Daher lautet die Botschaft: Traut euch, neue Wege zu gehen, neue Produkte auszuprobieren, neue Dienstleistungen auszuklügeln oder auch Prozesse in eurem Betrieb zu verbessern“, betont Raffael Peer, SBJ-Landesobmann.Am Wettbewerb teilnehmen dürfen Jungbäuerinnen und Jungbauern, sowie Familienmitglieder unter 40 Jahre. Jeder darf nur eine Innovation einreichen, die am Hof umgesetzt worden sein muss.Die Bewerbung läuft bis 09.September. Alle Infos zum Wettbewerb sowie der Bewerbungsbogen sind auf www.sbj.it/impuls online. Wer kreativ ist, reicht zudem Fotos, ein Video, eine Power-Point Präsentation oder die Innovation selbst mit ein. Ein Vorteil, denn die Jury entscheidet in der ersten Runde aufgrund dieser Unterlagen welche fünf Projekte weiterkommen.Der Sieger des Wettbewerbs erhält Einkaufsgutscheine bei der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft im Wert von 3.000 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über Gutscheine im Wert von 1.500 Euro und der Drittplatzierte über 500 Euro freuen.Die vierte Auflage des Innovationspreises „IM.PULS“ ist ein Projekt der Südtiroler Bauernjugend und wird unterstützt vom Südtiroler Bauernbund, den Südtiroler Raiffeisenkassen, der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, der Abteilung für Innovation, Forschung und Universität der Provinz Bozen, der Messe Bozen sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Südtirol 1 und dem Südtiroler Landwirt.

