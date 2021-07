INNOVATIVE TECHNISCHE BAUSTOFFE AUS SÜDTIROL

Der Produzent von technischen Baustoffen ist bekannt für seine leistungsstarken Produkte und Systemlösungen. Die neusten Entwicklungen der Abteilung Forschung und Entwicklung von Torggler sind zwei bituminöse Bitumendickbeschichtungen. Black Hydro Poly 1K und Black Hydro Poly 2K sind besonders geeignet für erdberührte Bauwerksabdichtungen wie Fundamente und Kellerwände, können problemlos auf senkrechten und waagrechten Flächen verarbeitet werden und sind gegen allen im Boden vorkommenden aggressiven Stoffen beständig.Ein wichtiges Augenmerkt bei der Entwicklung neuer Produkte ist die Ressourcenschonung und die Langlebigkeit. Vor allem die unveränderte Leistungsfähigkeit über Jahrzehnte ist einer der unbestrittenen Vorteile der Systemlösungen von Torggler. Architekten, Ingenieure, Handwerker oder Bauarbeiter schätzen und wählen Torggler Produkte aufgrund dieser wichtigen aber oft vernachlässigten Eigenschaften. Silikon-Dichtstoffe, Restaurierungs- und Renovierungsmörtel, Abdichtungsmittel, PU-Schäume, Betoninstandsetzungsmörtel, usw. sind nur einige der zahlreichen Materialen, die in den verschiedenen Standorten entwickelt und produziert werden.Das Traditionsunternehmen aus dem Burggrafenamt hat mittlerweile, neben dem Hauptsitz in Marling, Niederlassungen in Rieti in Mittelitalien, Oberhaching an den Toren Münchens und Zgierz in Polen. Insgesamt werden mehr als 200 verschiedene Baustoffe produziert.Neu im Sortiment sind seit vergangenem Jahr Produkte für die Montage von Fenster und Türen und Wärmedämmverbundsysteme. Letztere sind alte Bekannte da Torggler bereits in den 80ern einer der ersten Produzenten von WDV-Systemen war, sich anschließend aber auf andere Produkte konzentrierte.Torggler GmbHNeuwiesenweg 939020 Marling (BZ)

cs