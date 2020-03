Internationales Straßenmusikfestival am Kronplatz

Auch heuer kommen Straßenmusiker und Straßenbands aus ganz Europa, vom 12. bis 15. März 2020, auf den Kronplatz und bringen das Skiparadies vier Tage lang zum Klingen. Gespielt wird auf den Hütten, in den Straßen in und rund um Bruneck, sowie abends in ausgewählten Lokalen in Bruneck, St. Vigil in Enneberg und Olang.Ein musikalisches Crossover international gefeierter Singer-Songwriter der Straßenmusik-Szene, von Rock über Pop, Blues und Folk bis hin zu Latino- und Balkan-Klängen. Am Sonntag, 15. März findet um 14 Uhr das große Abschlusskonzert am Gipfel des Kronplatz mit dem international bekannten Musiker James Morrison statt. Als Vorgruppe spielt ab 13.00 Uhr Teresa Bergman & Band.Weitere Informationen und das tägliche Musikprogramm unter: www.skimusic.org Alle Konzerte im Rahmen des Festivals Kronplatz ski & music sind kostenlos. Es gelten die regulären Skipass und Ticket-Preise.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

