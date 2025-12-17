Wenige Wochen vor dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen kündigt die Gruppe Santini ihr formelles Engagement für die Zertifizierung der Geschlechtergleichstellung an – ein Weg, der über die technische Erfüllung hinausgeht und eine starke kulturelle und wertorientierte Bedeutung hat. Wir sprechen darüber mit Mauro Santini, CEO der Gruppe und Vizepräsident von Confindustria Südtirol.<BR \/><BR \/><b>Warum hat die Gruppe Santini beschlossen, den Weg der Zertifizierung der Geschlechtergleichstellung einzuschlagen?<\/b><BR \/><i>Mauro Santini:<\/i><BR \/>„Für uns ist es eine natürliche Entscheidung. Die Zertifizierung der Geschlechtergleichstellung ist kein Etikett, sondern die konkrete Anerkennung des Engagements, ein faires, inklusives und menschenorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen.<BR \/>Unser Unternehmen hat über 80 Jahre Geschichte: Wir sind gewachsen, indem wir den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben – und heute wollen wir diesen Wert in einen strukturierten, messbaren und transparenten Prozess übersetzen. Die Zertifizierung ermöglicht uns genau das, mit einer klaren und anerkannten Methodik.“<BR \/><BR \/><b>Die Zertifizierung bewertet sechs Schlüsselbereiche: Kultur, Governance, HR-Prozesse, Entwicklung, Entgeltgleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wo haben Sie angesetzt?<\/b><BR \/><i>Mauro Santini:<\/i><BR \/>„Wir arbeiten auf allen Ebenen mit einem pragmatischen Ansatz: von der Überarbeitung der HR-Prozesse über die Definition von KPIs bis hin zur Analyse von Karrierewegen und den Policies zur Work-Life-Balance.<BR \/>Unser Ziel ist es, das, was bereits funktioniert, weiter zu stärken und mögliche Lücken zu schließen. Gleichstellung lässt sich nicht improvisieren: Sie erfordert Weitblick, Verantwortung und die Bereitschaft, eingespielte Gewohnheiten zu hinterfragen.“<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247625_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Welche Rolle spielt der gesellschaftliche Kontext – insbesondere der 25. November?<\/b><BR \/><i>Mauro Santini:<\/i><BR \/>„Der 25. November erinnert uns daran, dass Gleichstellung kein abstraktes Konzept ist. Sie ist sozial, kulturell und Teil des täglichen Lebens.<BR \/>In diesem Jahr, mehr als sonst, haben wir eine zusätzliche Verantwortung gespürt – als Unternehmen, als Unternehmer und als Teil einer wirtschaftlichen und sozialen Gemeinschaft.<BR \/>Für uns bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur Umwelt: Es geht vor allem um Gleichgewicht – ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Dimension.<BR \/>Gewalt entsteht dort, wo dieses Gleichgewicht fehlt. Mit diesem Zertifizierungsprozess leisten wir unseren Beitrag, um ein Umfeld zu fördern, das auf Respekt und Chancengleichheit basiert.“<BR \/><BR \/><b>Welche konkreten Vorteile bringt dieser Weg für Ihr Unternehmen?<\/b><BR \/><i>Mauro Santini:<\/i><BR \/>„Die Vorteile sind vielfältig: von der Ausrichtung an nationalen Best-Practice-Standards über die Attraktivität für Talente bis hin zu einem stärkeren und positiveren Arbeitsklima.<BR \/>Doch der wahre Wert ist kultureller Natur: Es bedeutet, eine echte Verantwortung für das Wohlbefinden der Menschen zu übernehmen. Und wenn es den Menschen gut geht, arbeitet das Unternehmen besser. Einfach – aber oft vergessen wir es.“<BR \/><BR \/><b>Die Gruppe Santini ist ein traditionsreiches Familienunternehmen und heute ein Referenzpunkt im Abfallmanagement in Südtirol. Wie sieht Ihre Zukunftsvision aus?<\/b><BR \/><i>Mauro Santini:<\/i><BR \/>„Unsere Zukunft basiert auf konkreter Innovation, Nachhaltigkeit und der Fähigkeit, nah am Territorium zu bleiben.<BR \/>Seit Jahren investieren wir in digitale Prozesse, Weiterbildung, Sicherheit und Kreislaufwirtschaft.<BR \/>Das Thema Gleichstellung fügt sich nahtlos in diese Vision ein: Ein modernes Unternehmen kann nicht wachsen, wenn es nicht alle Kompetenzen wertschätzt und niemanden zurücklässt.<BR \/>Wir arbeiten daran, die Gruppe Santini zu einem Ort zu machen, an dem Menschen ihr Potenzial entfalten können – unabhängig von Geschlecht, Alter, Funktion oder Herkunft.“<BR \/><BR \/><b>Möchten Sie zum Abschluss noch eine Botschaft mitgeben?<\/b><BR \/><i>Mauro Santini:<\/i><BR \/>„Die Zertifizierung ist ein Instrument, kein Ziel. Das Ziel ist die Kultur, die du auf dem Weg dorthin entwickelst.<BR \/>Wir glauben daran und investieren Engagement, Energie und Seriosität.<BR \/>Unser heutiger und zukünftiger Erfolg hängt nicht nur von Fahrzeugen, Anlagen oder Technologie ab: Er hängt vor allem von den Menschen ab.“