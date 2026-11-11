Die Idee entstand vor gut zwei Jahren aus einer einfachen Frage: Warum müssen angehende Jäger für jeden Theorieabend anreisen? Was zunächst als Experiment begann und durchaus skeptisch betrachtet wurde, ist heute ein gefragtes Angebot. Allein 2026 nahmen über 70 Personen teil.<BR \/><b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378671_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Live dabei – oder später nachholen<\/b><BR \/><BR \/>An zehn Wochen treffen sich die Teilnehmer einmal wöchentlich online. Den Kurstag wählen sie selbst. Im Live-Unterricht können sie jederzeit Fragen stellen und sich mit der Gruppe austauschen. Wer einen Abend verpasst oder ein Thema wiederholen möchte, nutzt die Aufzeichnung.<BR \/>Dazu kommen digitale Lernunterlagen, Hausaufgaben und interaktive Übungen zur Erkennung von Wildtieren und Vögeln. Kursleiter Alexander Burger begleitet die Gruppe persönlich und geht gezielt auf Unsicherheiten ein. Gerade bei der Artenkenntnis lässt sich so auch zwischen den Terminen üben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Online in der Theorie, gemeinsam in der Praxis<\/b><BR \/><BR \/>Die Waffenkunde wird mit regionalen Partnern organisiert. Prüfungssimulationen und Einheiten mit echten Tierpräparaten ergänzen den Unterricht und bereiten auf die mündlichen und praktischen Prüfungsteile vor.<BR \/><BR \/>Vor allem Berufstätige und Eltern profitieren davon. Das spart nicht nur Fahrten zu wöchentlichen Theorieabenden. Es schafft Raum, den Prüfungsstoff dann zu festigen, wenn es in den eigenen Alltag passt. Gute Prüfungsergebnisse und zahlreiche Fünf Sterne-Bewertungen auf Google zeigen, dass dieses Konzept ankommt.<BR \/><BR \/><b>Nächster Kursstart: Mitte Januar 2027. Jetzt informieren und anmelden auf<\/b> <a href="https:\/\/www.jagdfieber.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.jagdfieber.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378677_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378680_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380114_image" \/><\/div>