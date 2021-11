Jetzt das neue 5* Falkensteiner Hotel Kronplatz direkt an der Talstation Reischach entdecken

Das erste Falkensteiner 5-Sterne-Hotel im Land liegt direkt am Fuße des Kronplatzes und in unmittelbarer Nähe der Talstation in Reischach. Das von Stararchitekt Matteo Thun entworfene 5-Sterne-Aktivhotel lädt seine Gäste zu einer genussvollen Auszeit der Extraklasse ein.Das Adults-Only Refugium ist nicht nur ein absolutes Eldorado für Winterbegeisterte, sondern auch ein exklusiver Rückzugsort für Gäste mit gehobenen architektonischen Ansprüchen, die leisen Luxus und richtigen Genuss suchen – vom umfangreichen Spa Angebot bis zu außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnissen im 7Summit Restaurant.Entfliehen Sie dem Alltag und erholen Sie sich im einzigartigen Acquapura.Mountain.SPA nach den 4 Bergelementen.Der DAY SPA bietet eine 50-minütige Anwendung nach Wahl, die 7Summit Jause am Nachmittag, Tee, Wasser, Obst und Trockenfrüchte während des ganzen Aufenthalts, die freie Nutzung des gesamten SPA-, Pool- und Saunabereichs sowie des Fitnessstudios und Yogaraums des Falkensteiner Hotel Kronplatz.Am Samstag, 27. November, ist es endlich wieder soweit: Eines der beliebtesten und größten Skigebiete Südtirols öffnet seine hochmodernen Lifte und bestens präparierte Pisten.Im Skigebiet Kronplatz gibt es mit 5 schwarzen Pisten eine selten große Auswahl an herausfordernden Abfahrten: Zu den Black Five zählen neben der Ski-Weltcup-Piste Erta die Pisten Pre da Peres, Piculin und die zwei Pisten Sylvester und Hernegg, die direkt zum Falkensteiner Hotel Kronplatz führen.Die Mission des Experience Concierges des Falkensteiner Hotel Kronplatz ist jene, seinen Gästen mit einzigartigen Bergerlebnissen und Momentenden Urlaub so unvergesslich wie möglich zu gestalten.Erwartungen zu übertreffen, Erinnerungen zu schaffen!Erlebnisse, die Experience Concierege René Castagnaro den Gästen unterdem Motto „Von Bergfreunden für Bergfreunde“ auf den Leib schneidert. Zusätzlich sorgen der 25 Meter lange Sport-Pool, der Rooftop-Pool, eine eigene Indoor-Kletterwand und das Acquapura Mountain Spa dafür, dass sich hier jeder Wunsch nach Erholung erfüllt.Infos & Angebote unter: https://www.falkensteiner.com/hotel-kronplatz/angebote FALKENSTEINER HOTEL KRONPLATZSeilbahnstrasse 1cI-39031 Reischach/Bruneck (BZ)Südtirol, Italien+43-50-991180-55

cs