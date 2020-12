Jetzt das neue 5* Falkensteiner Hotel Kronplatz entdecken und vom -15 % Opening Special profitieren.

2 Nächte im Deluxe Doppelzimmer inkl. 7SUMMIT 3/4 Pension



Freie Nutzung des ersten Aquapura Mountain SPA



inkl. 2 Acquapura Mountain SPA Treatments pro Zimmer & Aufenthalt



Welcome Südtirol Begrüßungscocktail in der Lobby Bar



Kostenfreies Parken in der Tiefgarage



-15% auf den Zimmerpreis bzw. für die Verlängerungsnacht

sogar -20% sparen



Gültig für Aufenthalte von 17.12. bis 29.12.2020 bzw. 02.01. bis 31.01.2021



Inmitten einer atemberaubenden Bergkulisse erhebt sich von nun an das bisher erste 5-Sterne Hotel der Falkensteiner Hotels & Residences in Südtirol. Ab 17. Dezember 2020 lädt das von Stararchitekt Matteo Thun entworfene Designjuwel seine Gäste zu einer genussvollen Auszeit der Extraklasse ein.Neben dem innovativen Design des Hotelkomplexes, ist das Herzstück des Hauses der einzigartige Acquapura Mountain SPA. Ein großzügiger Rooftop Pool mit Panorama-Liegefläche und direktem Blick auf den Kronplatz lädt dabei ebenso zu purer Entspannung ein, wie die Finnische Außensauna und individuell abgestimmte Spa-Behandlungen nach der Philosophie der Bergelemente Gestein, Quellwasser, Höhensonne und Bergluft.Ein Fokus des neueröffneten Falkensteiner Hotels liegt außerdem auf regionaler Kulinarik mit aufregenden Einflüssen aus fernen Ländern. Das 7Summit Slow Food geht eine Symbiose zwischen der exquisiten Küche Südtirols mit Geschmackshighlights aus Regionen mit den höchstgelegenen Bergen ein – von Japan bis nach Peru. Wechselnde, internationale Gastköche sorgen mit dem Team rund um Küchenchef Reinhard Daverda für geschmackliche Gipfelstürme.Ein Aktiv-Hotspot gemacht von Bergfreunden für Bergfreunde: Der innovative Experience Concierge im Falkensteiner Hotel am Kronplatz ermöglicht den Gästen Erfahrungen und Outdoor-Abenteuer, die perfekt auf jeden individuell zugeschnitten sind. Zudem können sich Sportbegeisterte an der Indoor-Kletterwand auspowern.