Jetzt ganz neu: STOL Stellenanzeigen

Warum STOL Stellenanzeigen?

Südtirols größte Job-Portale an einem Ort

Unsere Partner in Sachen Karriere und Jobs in Südtirol

Go-Live am 13.07.2022

Alle Vorteile im Überblick ■ Job-Inserate auf der Startseite, den Rubriken Seiten und den Artikeln ■ Übersicht aller offenen Jobinserate der teilnehmenden Portale ■ Voransicht der Anzeigen inklusive Such- und Filterfunktion auf der Übersichtsseite aller Stellenanzeigen. ■ Mit einem Klick gelangen Sie direkt auf das entsprechende Inserat auf der Partnerseite und können dort genauere Informationen erhalten sowie die Bewerbung starten.

Alle aktuellen Inserate der größten Südtiroler Job-Portale finden Sie nun sowohl an zentraler Stelle vereint – als auch an diversen, leicht einsehbaren Positionen auf STOL. Als Leser profitieren Sie somit von der komplettesten Sammlung an Jobangeboten ganz einfach nebenbei beim Lesen und Stöbern, mit den für Sie wichtigsten Informationen auf einen Blick.Um für unsere Leserschaft einen Mehrwert zu schaffen, haben wir uns mit den großen Job-Portalen Südtirols zusammengeschlossen. Das Ergebnis ist eine nahtlose Integration aller veröffentlichen Jobinserate, die direkt über die Partner-Portale in den neuen, fest definierten Bereichen eingespielt werden.Um diese Vielfalt an Stellenangeboten noch übersichtlicher und recherchierbar zu machen, werden die Inserate auf einer eigenen Unterseite gesammelt dargestellt. Einfache Filterfunktionen erleichtern die Suche, etwa nach Stichworten, Branchen und Orten oder auch gezielt nach Unternehmen.Dank der erfolgreichen Kooperation mit den größten Südtiroler Job-Portalen verpassen wir den Stellenanzeigen einen ordentlichen Booster, indem wir ihnen mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und mehr Interaktion bieten.Zum Start konnten wir die vier größten und bekanntesten Job-Plattformen Südtirols als Partner gewinnen - mit dabei sind:Die technischen Anbindungen der Portale sind derzeit in vollem Gange und die neuen Inhalte werden laufend eingespielt. Freuen Sie sich schon bald auf die volle Bandbreite an Jobangeboten! Ab dem 13. Juli exklusiv auf STOL.