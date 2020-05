Jetzt neu starten mit Confidi

Die Garantiegenossenschaft Confidi ist seit 1975 im Dienste der Südtiroler Unternehmen tätig, bürgt für Kredite unterschiedlichster Art und hilft so Betrieben dabei, sich positiv zu entwickeln. Damit geht ein hohes Maß an Verantwortung für die Menschen, die hier leben und arbeiten einher. Diese Verantwortung nimmt die Garantiegenossenschaft auch in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten wahr.Nach dem Lockdown ist nun alles bereit für den Neustart. Wer sich jetzt richtig aufstellt, kann gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern und sogar Marktanteile dazugewinnen. Confidi hilft durch ihre Garantieleistungen dabei, dass Betriebe aller Größen und Branchen finanziell gut ausgestattet werden können.Die Garantiegenossenschaft berät Betriebe darüber hinaus bei der Wahl der richtigen Lösung für die jeweilige Situation. Ist es mit einem Klein-Kredit getan oder bedarf es einer höheren Finanzierung, um die Folgen der Corona-Pandemie gut bewältigen und neu durchstarten zu können? Das ist dabei eine der zentralen Fragen. Durch die professionelle Zusammenarbeit mit den vertragsgebundenen Kreditinstituten ist Confidi in der Lage, die Interessen der Mitglieder zu wahren und die bestmöglichen Konditionen auszuhandeln.Nähere Informationen unter: confidi.bz.it

