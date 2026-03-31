<b>Nachhaltige Kreislaufwirtschaft aus Assling<\/b><BR \/><BR \/>Produziert werden die Pellets im modernen Werk in Assling ausschließlich aus eigenen Sägenebenprodukten. Damit setzt THEURL konsequent auf Kreislaufwirtschaft und eine effiziente Nutzung regionaler Ressourcen. Jeder Baumstamm wird vollständig verwertet – von Schnittholz und Hobelware über Brettschichtholz (BSH) und Brettsperrholz (CLTPLUS) bis hin zur nachhaltigen Energiegewinnung.<BR \/><BR \/><b>Einlagerungspreis nutzen – regional vorsorgen<\/b><BR \/><BR \/>Der aktuelle Einlagerungspreis ermöglicht es Haushalten und Betrieben, ihre Pelletlager kostengünstig aufzufüllen. Gleichzeitig stärken Kundinnen und Kunden mit ihrer Bestellung die regionale Wertschöpfung und eine unabhängige Energieversorgung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Verlässliche Lieferung mit eigenem Fuhrpark<BR \/><BR \/><\/b>Dank des firmeneigenen Fuhrparks mit modernen Silo-LKWs beliefert THEURL zuverlässig Kundinnen und Kunden in Südtirol, Osttirol, Oberkärnten und im Pinzgau – direkt, pünktlich und ohne Zwischenhändler. Kurze Transportwege sorgen zusätzlich für eine bessere CO-Bilanz.<BR \/><BR \/><b>Einfach online bestellen<\/b><BR \/><BR \/>Pellets können bequem online bestellt werden. Die Bestellplattform bietet tagesaktuelle Preise, flexible Liefertermine und maximale Planungssicherheit.<BR \/><BR \/> -> <b>Jetzt Einlagerungspreis sichern unter:<\/b> <a href="https:\/\/www.theurl-pellets.at\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.theurl-pellets.at<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292970_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292973_image" \/><\/div>