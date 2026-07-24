Der Tiroler Lebensmittelhändler MPREIS feiert seine 10-jährige Zusammenarbeit mit Bio-Hersteller Alnatura. Seit dem Beginn der Partnerschaft in Südtirol im Jahr 2016 steht nachhaltige Bio-Qualität mit einer breiten Produktpalette im Fokus. Zum Jubiläum werden weitere MPREIS-Filialen mit Alnatura Welten ausgestattet. Um den stetig wachsenden Bedarf an Bio-Produkten ganzjährig zu decken und das Sortiment laufend zu erweitern, schloss MPREIS Südtirol bereits 2016 eine Partnerschaft mit dem Lebensmittelhersteller Alnatura. Mit rund 800 hochwertigen Bio-Artikeln – vom Bio-Mozzarella über Bio-Schokoreiswaffeln bis hin zum Bio-Haferdrink – ergänzt Alnatura das bestehende Angebot von MPREIS optimal, wovon Kund*innen seit 10 Jahren profitieren.<BR \/><BR \/>Die große Produktvielfalt wird auch in den Märkten sichtbar: In zehn MPREIS-Filialen in Südtirol wurden großzügige Alnatura Welten geschaffen. Im Herbst 2026 ist eine weitere Alnatura Welt in der Filiale in Riffian geplant.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339647_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Alnatura blickt auf über 40 Jahre Erfahrung zurück<\/b><BR \/>Alnatura verbindet bereits seit 1984 Bio-Genuss mit sinnvollem Handeln für Mensch, Tier und Erde. Das Unternehmen bekennt sich zur Verantwortung entlang der Lieferkette eines Alnatura Produkts und wurde als eines der ersten Unternehmen nach dem We-Care-Standard zertifiziert. Viele Alnatura Produkte sind zudem mit einem zusätzlichen Engagement verbunden, beispielsweise für mehr Bio-Landbau und Tierwohl.<BR \/><BR \/>Alnatura Produkte sind möglichst schonend verarbeitet und enthalten möglichst einfache Rezepturen. Die Zutatenlisten sind daher oft kurzgehalten – laut EU-Bio-Verordnung ohne Gentechnik und künstliche Farb- und Konservierungsstoffe. Mit Salz und süßenden Zutaten geht Alnatura möglichst sparsam um.<BR \/><BR \/>Irmgard Schumann-Lucny, Standortverantwortliche für Alnatura Österreich und Italien: „Unser Ziel ist es, Bio für alle zugänglich zu machen – mit authentischem Geschmack, bester Qualität und einem fairen Preis – sowohl für Verbraucher*innen als auch für Erzeuger.“<BR \/><BR \/>Im Sinne der Transparenz wird die Einhaltung der EU-Bio-Richtlinien bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen regelmäßig streng kontrolliert. Viele Alnatura Produkte tragen zusätzlich das Siegel eines Bio-Verbandes wie Bioland, Demeter oder Naturland. Das bedeutet, dass diese Produkte noch höhere Standards als jene der EU-Richtlinien erfüllen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339632_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>MPREIS-Filialen mit großzügigen Alnatura Welten:<\/b><BR \/><BR \/>• Lana (Boznerstraße 2)<BR \/>• Brixen (Venetostraße 51)<BR \/>• Sinich (Enrico-Fermi-Straße 32)<BR \/>• Vahrn (Eisackstraße 5)<BR \/>• Algund (Josef-Weingartner-Straße 31 C)<BR \/>• Bruneck (Josef-Schweighofer-Straße 1)<BR \/>• Tramin (Zallingerstraße 28)<BR \/>• Bozen (Weintraubengasse 56)<BR \/>• Mühlen (Tauferer Straße 23)<BR \/>• Eppan (Kalterer Straße 55)<BR \/><BR \/><BR \/><b>EXKLUSIVE BIO-PRODUKTE MIT SONNENLAND SÜDTIROL<\/b><BR \/><BR \/>MPREIS ist Vorreiter im Bereich nachhaltiger Lebensmittel und bietet mit der exklusiven Bio-Marke Bio vom Berg „Sonnenland Südtirol“ ein einzigartiges Sortiment an. Von Obst und Gemüse bis zu Milchprodukten – alle Artikel stammen aus kontrollierter Südtiroler Berglandwirtschaft und sind ausschließlich bei MPREIS erhältlich. Durch enge Kooperationen mit Südtiroler Bio-Betrieben wird sichergestellt, dass höchste ökologische Standards eingehalten werden. Damit unterstreicht MPREIS sein Engagement für bewussten Konsum und gibt seinen Kund*innen die Möglichkeit, mit jedem Einkauf einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339635_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>BANCO ALIMENTARE – SOZIALE VERANTWORTUNG LEBEN<\/b><BR \/><BR \/>Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich MPREIS nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für soziale Projekte ein. Über die Initiative Banco Alimentare unterstützt MPREIS bedürftige Menschen, indem es Lebensmittel spendet und so aktiv zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beiträgt. Diese Partnerschaft zeigt, dass unternehmerischer Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. MPREIS engagiert sich damit für eine solidarische Gesellschaft und setzt ein Zeichen für bewussten und nachhaltigen Konsum.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339638_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>MPREIS: Stark verwurzelt in der Region<\/b><BR \/><BR \/>Neben dem Bio-Hersteller Alnatura setzt MPREIS auf regionale Partnerschaften, die für Qualität, Nähe und Verantwortung stehen.<BR \/><BR \/><b><BR \/>REGIONALE METZGER UND BÄCKER: HANDWERK MIT TRADITION<\/b><BR \/><BR \/>MPREIS setzt auf Qualität aus der Region – und das zeigt sich in der Zusammenarbeit mit Südtirols besten Metzgereien und Bäckereien. Partner wie Metzgerei Windegger oder Metzgerei Steiner garantieren handwerklich hergestellte Fleischprodukte, während traditionelle Bäckereien wie Angerer oder Trocker täglich frisches Brot und Gebäck liefern. Diese Kooperationen ermöglichen es Kund*innen, regionale Spezialitäten im vertrauten Supermarktumfeld zu genießen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu stärken. So bleibt Südtirols kulinarische Vielfalt erhalten – mit Liebe zum Handwerk und Verantwortung für die Region.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339641_image" \/><\/div>\r\n