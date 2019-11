Karibische Anmut an der Riviera Maya

An der Nordostspitze der Halbinsel Yucatán heißt Sie das Haven Riviera Cancún willkommen – neben paradiesischen Stränden, exotischer Pflanzenwelt und filmreifen Sonnenuntergängen. Hier in Cancún vereint sich mexikanische Lebenslust und die Leichtigkeit der Karibik in tadelloser Manier. Dank optimaler Lage des Luxusresorts logieren Sie direkt am Südrand des Küsten-Hotspots der Halbinsel, welcher am Tag wie zur Nacht mit Beach-Life, Clubszene und jugendlicher Dynamik mitreißt und durch pure Lebensfreude überzeugt. Die perfekte Melange aus ungestörten Sonnenauszeiten und inspirierendem Miteinander am Puls der Riviera Maya!

Das Haven Riviera Cancún greift genau dieses Lebensgefühl auf und verspricht unvergessliche Urlaubstage an den Wellen der Karibik. Eine gelungene Mischung aus landestypischen Accessoires und warmen Ocker- und Sandfarben vereint mit Technikfinessen und hochklassigem Interieur garantieren Ihnen sorgenfreie Entspannung und eine luxuriöse Auszeit vom lauten Alltag. Ein Highlight des Resorts ist außerdem der weitläufige Spa-Bereich des Hotels, der als einer der herausragenden Wellnessadressen der gesamten mexikanischen Karibikregion gilt. Die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Behandlungen lösen jeglichen Stress aus Ihren Muskeln und bringen Ihren Körper und Geist in Einklang.



Nach ausgiebigen Strandauszeiten und Erkundungen der Umgebung laden zahlreiche Restaurants und Bars Gourmetfreunde zu exquisiten Köstlichkeiten und exzellenten Drinks ein. Lassen Sie sich die Feinschmecker-Menüs im Mund zergehen und genießen Kulinarik vom Feinsten vor atemberaubender Kulisse.



Diesen Geheimtipp erreichen Sie nur ca. 10km entfernt vom Cancún International Airport. Machen Sie sich jetzt auf den Weg – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Urlaubsträume auf Secret Escapes!





