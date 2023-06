Karriere Südtirol präsentiert die Benefit App für Mitarbeitende

Foto: © Karriere Südtirol

Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden. Gleichzeitig sind Arbeitnehmer damit konfrontiert, steigenden Lebenshaltungskosten entgegenzutreten und nach Wegen zu suchen, ihre Ausgaben zu reduzie-ren. Das Team der Jobplattform „Karriere Südtirol“ mit Sitz in Kaltern und rund 20 Mitarbeitern hat sich als Ziel gesetzt, diesen Anforderungen erfolgreich zu begegnen.Arbeitgeber können die Benefit App nutzen, um ihren Mitarbeitenden attraktive Vergünstigungen anzubieten und dadurch ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Durch die Nutzung der Be-nefit App können Mitarbeitende im Schnitt 15 Prozent bei mehr als 500 lokalen und internationalen Partnerunternehmen sparen - und das bei jedem Einkauf. Die App umfasst Südtiroler Lebensmit-telhändler, Strom- und Gasanbieter, Modegeschäfte, Versicherungen sowie beliebte internationale Marken wie Apple, Zalando und booking.com. Die Integration der App in die eigene Personalstra-tegie ermöglicht es Arbeitgebern, qualifizierte Fachkräfte anzuziehen und langfristig an das Unter-nehmen zu binden. Arbeitnehmer profitieren wiederum von der Benefit App, indem sie Zugang zu einer Vielzahl von Vergünstigungen und Einsparungen erhalten. Das Beste daran ist, dass die Rabat-te bei jedem Einkauf genutzt werden können.Nach dem erfolgreichen Download der App registriert sich der Mitarbeiter und wählt den Arbeitge-ber aus. Nach der Freischaltung im Unternehmens-Dashboard kann es direkt losgehen. Sobald die App geöffnet wird, ist das Logo des Arbeitgebers sofort ersichtlich, denn dieser ermöglicht seinen Mitarbeitenden den Zugang zur Benefit App. Beim Scrollen durch die App entdecken Nutzer alle Einlösestellen, bei denen vergünstigtes Einkaufen möglich ist. Der Einkaufsvorgang gestaltet sich einfach: Eine Einlösestelle auswählen, den Button „Rabatt einlösen“ anklicken und den Einlöse-screen im Geschäft vorzeigen. Es ist kinderleicht. Bei Online-Shops finden Mitarbeitende den ent-sprechenden Rabattcode in der App. Der Arbeitgeber behält die Kontrolle über die App und kann Einlösestellen nach Bedarf deaktivieren oder sogar eigene Konditionen integrieren.Die Benefit App ist eine Win-win-Lösung für Arbeitgeber und Mitarbeitende in Südtirol. Sie unter-stützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden langfristig an das Unternehmen zu binden und hochqualifizierte Fachkräfte anzuziehen. Gleichzeitig hilft sie den Arbeitnehmenden, ihre finanziel-le Belastung zu verringern und von verschiedenen Vergünstigungen zu profitieren. Karriere Südtirol ist stolz darauf, dass die Benefit App bereits von zahlreichen Unternehmen in Südtirol genutzt wird.Wenn auch Sie Interesse daran haben, Ihren Mitarbeitenden die Vorteile der Benefit App zugäng-lich zu machen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gemeinsam können wir Mehrwert für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeitenden schaffen, insbesondere in Zeiten steigender Lebenshal-tungskosten und anhaltender Inflation.Karriere Südtirol | [email protected] | 0471 155 1350 | https://hr.karrieresuedtirol.com/benefit-app