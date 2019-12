Kauri: Nachhaltiger Store eröffnet in Bozen

„Kauri“ ist der Name eines neuseeländischen Baumes und ein Symbol für Langlebigkeit und Qualität. Genau das ist auch das Ziel des neuen Concept-Stores: Der Kauri Store richtet sich an bewusste Konsumenten, denn „wir wissen, dass nachhaltige und lokale Produktion wichtige Themen in Südtirol sind“, so Daniel Tocca, der gemeinsam mit Bernhard Schönhuber hinter dieser neuen Shop-Idee steckt. „Die Möglichkeiten für einen nachhaltigen Lebensstil einzukaufen sind jedoch vor allem in der Mode sehr gering“.





Der Kauri Store verbindet zeitgemäße Ästhetik mit Nachhaltigkeit und Marken, denen man vertrauen kann. Bei der Auswahl der Marken, betont Daniel Tocca, werde genau auf die Produktion der Rohstoffe geschaut. „Die meisten Materialien sind zertifiziert, aber nicht alle, denn gerade für neue, innovative Materialien gibt es noch keine Zertifizierungen. Auch auf die Arbeitsbedingungen wird geachtet, viele Marken bieten dazu transparente Informationen an.“Daniel Tocca ist seit über zehn Jahren als Unternehmer in der nachhaltigen Modewelt unterwegs, im Laufe der Zeit hat sich das auch auf seinen gesamten Lebensstil ausgewirkt. „Es geht mir nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, was richtig und falsch ist, mit Kauri möchten wir aber Richtungen aufzeigen, an die wir glauben. Darum werden wir auch Workshops, Info-Veranstaltungen und unterschiedliche Themen-Gespräche bei Kauri anbieten.“Wichtig ist Daniel Tocca auch, dass die Produkte im Kauri-Store mit ihrer Markenidentität und ihrer Message präsentiert werden. Preislich bewegt sich Kauri im mittleren bis höheren Segment, „denn nachhaltig und fair produzierte Produkte haben ihren Preis. Daran muss man sich sicher erst wieder gewöhnen.“Die offizielle Eröffnung des neuen Kauri Stores in der Bozner Bindergasse findet am 6. Dezember ab 10 Uhr vormittags statt. Um 17 Uhr beginnt ein Umtrunk mit kleinen Haeppchen (alles BIO J )Am 14. Dezember um 19 Uhr werden GREENSTYLE- Gründerin Mirjam Smend und Daniel Tocca einen Workshop zum Thema „Can we shop our way to sustainabiliy?“ halten.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som