KELLEREI KURTATSCH FEIERT 122 JAHRE UND EINWEIHUNG

Auch im Barriquekeller zeigt sich die Wertschätzung der Kurtatscher für ihr Terroir: die Rückwand ist aus Naturfels welcher Teil der Millawände ist. - Foto: © Oskar Dariz für Kellerei Kurtatsch

700m Höhenunterschied in einem Weinbaudorf ist einzigartig in ganz Europa. Diese Besonderheit hat die Idee eines Terroir-Parcours geweckt, auf dem Besucher ein authentisches Wein-Genuss-Erlebnis für alle Sinne haben. - Foto: © Florian Andergassen

Die Kellerei Kurtatsch präsentiert sich im gleichnamigen Weindorf mit einer modernen einladenden Architektur. Diesen Neubau hat sich die Kellereigenossenschaft vor zwei Jahren selbst zum 120-Jahr-Jubiläum geschenkt. „Ursprünglich wollten wir am 13. Mai 2020 dreifach feiern: Und zwar 120-Jahre Bestehen der Kellerei, Fertigstellung und Einweihung des Neubaus sowie die Premiere des Südtirol Sekt 600 Blanc de Blancs Pas Dosè,“ erklärt Obmann Andreas Kofler. Pandemiebedingt musste die Einweihung samt Segnung ausgesetzt werden und wurde nun, wiederum am exakten Gründungsdatum, nachgeholt.Obmann Kofler spannte einen Bogen über 122 Jahre Geschichte der Kellerei, wichtige Meilensteine, bittere Niederlagen und große Erfolge, durch die sich als treibender Faktor und roter Faden stets der Genossenschaftsgedanke zog: Viribus Unitis - mit vereinten Kräften. Arnold Schuler, Landesrat für Landwirtschaft, gratulierte zum gelungenen Bau und lobte die Tatenkraft des Vorstandes und der 190 Mitglieder. Pfarrer Josef Augsten segnete die neue Heimat der Kellerei Kurtatsch.Die einzigartige Lage, inmitten von Rebhängen und flankiert von den rund 50 m hohen imposanten Millawänden aus Dolomitstein, war die Vorlage und Inspiration für das Bozner Architekturbüro Dell’Agnolo Kelderer in Bezug auf Form, Farbe und Material. Der Neubau öffnet sich zur Weinstraße hin und begeistert mit einer Panoramaterrasse, die zu einem Glas Wein in gemütlicher Atmosphäre einlädt.Einige Stockwerke tiefer liegt der beeindruckende Barriquekeller, der Dolomitkeller, dessen Rückwand der Naturfels der Millawand bildet. Verbunden sind die Stockwerke über den Terroir-Parcours, auf dem Besucher ein authentisches Wein-Genuss-Erlebnis für alle Sinne haben und den Begriff Terroir anschaulich erleben.Erlebnistipp: Führungen durch die Kellerei Kurtatsch Neben den Millawänden bzw. dem Dolomitstein sind für die Weinbaugemeinde Kurtatsch die Lagen von 220 bis 900 m ü.d.M. charakteristisch. Dieser Höhenunterschied von 700m in einem Weinbaudorf ist einzigartig in ganz Europa. Die Kellerei Kurtatsch kann somit in jeder Lage die bestgeeignete Rebsorte pflanzen, mit dem Ziel, charakterstarke Weine zu vinifizieren, die von ihrer Herkunft erzählen. Die tiefen Lagen in Kurtatsch gehören zu den wärmsten in Südtirol und sind prädestiniert für große Rotweine mit alpinem Charakter. In kurzer Distanz höher gelegen entstehen ausdrucksstarke, alpine Weißweine.Erlebnistipp: Weinexpedition Die Einweihungsfeier war exklusiv für Mitglieder und Geladene, Interessierte können die Kellerei Kurtatsch bei der Nacht der Keller, am Samstag, 11. Juni besuchen und besichtigen.Kellerei Kurtatsch