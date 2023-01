Kennen Sie die zehn FIS-Pistenregeln?

Foto: © Meran 2000

Foto: © CNSAS

Heute ist das Team der Sicherheitskampagne am Klausberg anzutreffen. Kommenden Sonntag (5. Februar) macht die Kampagne im Skigebiet Meran 2000 halt. Moderatorin der Kampagne ist Silvia Fontanive. - Foto: © Silvia Fontanive

Im Winter ist Meran 2000 der ideale Freizeitort und passt sich deinen Wünschen an. Von gemütlichem Wandern über klassisches Skifahren bis hin zu aufregendem Paragliding. Die rund 40 Pistenkilometer der Skipisten Meran 2000 werden mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden allen Ansprüchen gerecht, sodass sowohl ambitionierte Skifahrer als auch Familien mit Kindern ihren Spaß finden.Im Outdoor Kids Camp können die Kleinsten und Anfänger ihre ersten Ski-Erfahrungen machen. Familien schlittern voller Spaß die Rodelbahn hinunter. Sicherheit steht hier an oberster Stelle!Im Interview mit Giorgio Gajer mahnt dieser zu Vorsicht und Eigenverantwortung auf und abseits der Pisten.(Präsident der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung, C.N.S.A.S.): Die aktuelle Lawinensituation mahnt zur Aufmerksamkeit und Vorsicht. Besonders vorsichtig sein sollte man in Bereichen mit windverfrachtetem Schnee, es herrscht immer noch ausgeprägte Lawinengefahr.Derzeit erfordern Wanderungen und Abfahrten abseits der Pisten eine umsichtige Routenwahl. Informieren Sie sich immer über die aktuelle Lawinenlage, und zwar unter https://lawinen.report , und beachten Sie den Wetterbericht. Touren außerhalb der gesicherten Pisten erfordern eine sorgfältige Planung und eine geeignete Ausrüstung zur Selbstrettung. Und ganz wichtig: Man muss auch umkehren können.Ich glaube oder hoffe zumindest, dass die meisten Wintersportler damit vertraut sind. Das ist auch die Hoffnung und das Ziel der Kampagne „Ich habe Spaß, ganz sicher!“. Es sind nur wenige Regeln, aber sie sind grundlegend für die richtige Nutzung der Skipisten.Ich bin der Meinung, dass die Rücksichtnahme des Skifahrers auf andere Vorrang hat, um diese nicht zu gefährden.Die FIS-Regeln sind auf verschiedenen Websites zu finden und werden in fast jedem Skigebiet ausgehängt.Das Ziel ist es, der Prävention von Unfällen auf den Pisten und in den Bergen viel Raum zu geben. Für uns von der Bergrettung ist es Pflicht, über diese Vorbeugung zu sprechen. Wir versuchen dabei, die Eigenverantwortung der Wintersportler, die am Berg unterwegs sind, in den Vordergrund zu stellen.