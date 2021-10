Keschtnigl-Wochen in Feldthurns

Vom 15. Oktober bis zum 7. November 2021 spielen in Feldthurns die Kastanien die Hauptrolle: Sie waren seit jeher wesentlicher Bestandteil der bäuerlichen Kost. Was einst ein lebenserhaltendes Grundnahrungsmittel war und als „Brot der Armen“ galt, hat inzwischen die Gourmetküche erobert. Die „Keschtn“ schmecken nicht nur hervorragend, sondern sind zudem auch reich an Stärke sowie wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Rund 3.300 Kastanienbäume umgeben das Dorf Feldthurns, welche dem Ort auch den Namen „Kastaniendorf“ verliehen haben.