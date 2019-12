Kids Snow Day: kostenloser Wintersport-Schnuppertag am 14.12.

Fünf- bis Zwölfjährige können am 14.12. beim Kids Snow Day wieder in den Südtiroler Skigebieten kostenlos Skifahren, Snowboarden oder Langlaufen. Die Tageskarte ist ebenso kostenlos wie der entsprechende Kurs; auch die Ausrüstung wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Online-Anmeldungen (www.kidssnowday.com) sind bis 11.12. möglich. Die große Hauptveranstaltung findet heuer übrigens im Skigebiet Seiser Alm statt – u.a. mit den lustigen Clowns von Comedicus.